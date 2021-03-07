Manu, City'nin 21 maçlık galibiyet serisine son verdi
Dünyanın sayılı derbilerinden olan Manchester City, Manchester United derbisinin galibi Manchester United oldu.Manchester United, deplasmanda City'yi 2-0 yenerek 21 maçlık galibiyet serisine son verdi.Karşılaşmada ilk gol 2. dakikada penaltıdan geldi.Karşılaşmanın henüz başında kazanılan penaltı atışıyla Manchester United, Fernandes ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 United'in galibiyeti ile sonuçlandı.
Lider Manchester City karşılaşmanın ikinci yarısında durumu lehine çevirmek adına oyunu United sahasında oynadı.50. dakikada Manchester United Shaw ile durmu 2-0 yaptı.Karşılaşma da başka gol olmadı ve bu müthiş derbiyi kazanan taraf United oldu.
İngiltere Premier Lig puan durumu şöyle oldu;
(Maçkolik)