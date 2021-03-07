Manu, City'nin 21 maçlık galibiyet serisine son verdi

Dünyanın sayılı derbilerinden olan Manchester City, Manchester United derbisinin galibi Manchester United oldu.Manchester United, deplasmanda City'yi 2-0 yenerek 21 maçlık galibiyet serisine son verdi.Karşılaşmada ilk gol 2. dakikada penaltıdan geldi.Karşılaşmanın henüz başında kazanılan penaltı atışıyla Manchester United, Fernandes ile karşılaşmada 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 United'in galibiyeti ile sonuçlandı.

Lider Manchester City karşılaşmanın ikinci yarısında durumu lehine çevirmek adına oyunu United sahasında oynadı.50. dakikada Manchester United Shaw ile durmu 2-0 yaptı.Karşılaşma da başka gol olmadı ve bu müthiş derbiyi kazanan taraf United oldu.

Bu sonuçla Manchester City 65 puanla liderlik koltuğunda otururken, Manchester United 54 puanla ikinci sıraya yerleşti.

İngiltere Premier Lig puan durumu şöyle oldu;

(Maçkolik)