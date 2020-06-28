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M.Başakşehir 1 - Galatasaray 1

 Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.

28 Haziran 2020 Pazar 22:25
M.Başakşehir 1 - Galatasaray 1

M.Başakşehir 1 - Galatasaray 1

   Medipol Başakşehir evinde oynadığı karşılaşmada Galatasaray ile 1-1 berabere kalarak liderliğini korudu.Karşılaşmada 12. dakikada geri pası ayağından kaçıran Okan, son anda topa yetişti. Dönen topta Robinho'nun ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Okan çeldi. 34. dakikada Emre Akbaba'nın karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu Mert kurtardı. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

  İkinci yarıya Medipol Başakşehir Robinho,Demba Ba değişikliği ile başladı.Medipol Başakşehir, 51. dakikada Alesic ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray, Emre Akbaba ile beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın 85. dakikasında Edin Visca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 60 yaparken, Galatasaray 52 puana yükseldi.

Medipol Başakşehir:Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Alesic, Robinho, Crivelli

Yedekler: Volkan, Mehmet, Guldbrandsen, Elia, Demba Ba, Aziz, Uğur, Berkay, Emre, Gökhan

Teknik Direktör: Okan Buruk

Galatasaray: Okan, Linnes, Lemina, Donk, Saracchi, Seri, Ömer, Emre Akbaba, Belhanda, Feghouli, Onyekuru

Yedekler: Berk, Şener, Selçuk, Yunus, Jimmy, Sekidika, Emin, Taylan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirGalatasaray
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