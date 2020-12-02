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M.Başakşehir 90+2'de yıkıldı I M.Başakşehir 3-RB Leipzig 4

Medipol Başakşehir evinde RB Leipzig'e uzatma dakikalarında yediği golle yenildi.

02 Aralık 2020 Çarşamba 22:23
M.Başakşehir 90+2'de yıkıldı I M.Başakşehir 3-RB Leipzig 4

M.Başakşehir 90+2'de yıkıldı I M.Başakşehir 3-RB Leipzig 4

   Medipol Başakşehir evinde RB Leipzig'e uzatma dakikalarında yediği golle yenildi. H Grubu’nda 3 puanla son sırada bulunan temsilcimiz umutlarını sürdürmek için çıktığı maçta müthiş bir mücadele ortaya koydu 3-1 geriye düşmesine rağmen geri döndü.

   Karşılaşmanın ilk yarısında Leipzig arka arkaya bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Ancak İrfan Can Kahveci harika bir gol atarak farkı 1’e indirdi ve soyunma odasına umutlu götürdü.İlk yarı 2-1 Başakşehir'in mağlubiyeti ile kapandı.

    İkinci yarıda ilk yarıdan daha derli toplu oynayan ve beraberlik için saldıran Başakşehir aradığı golü kalesinde gördü.

66’da Olmo ile öne geçen Leipzig durumu 3-1’e getirdi.Medipol Başakşehir’de İrfan Can ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da muhteşem 2 gol attı ve takımını maça yeniden ortak etti.

   Galibiyet için saldıran Başakşehir’in umutlarını 90+2’de eski Trabzonsporlu Sörloth yıktı. Ceza yayında topla buluşan Sörloth, Leipzig formasıyla ilk golünü Başakşehir’e attı.

   Bu sonucun ardından 3 puanda kalan Başakşehir üst tura çıkma şansını kaybetti. Leipzig ise puanını 9’a çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirRB Leipzig
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