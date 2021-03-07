M.Başakşehir galibiyet hasretine Başkent'te son verdi
Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren tek golü ise 90. dakikada Demba Ba kaydetti. Öte yandan Gençlerbirliği'nde 89. dakikada kırmızı kart gçren Polomat, takmını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Medipol Başakşehir 29 puana yükselirken, Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.
Bu sonuçla Başakşehir, ligdeki 10 maçlık galibiyet hasretini sonlandırırken 28. maçı sonunda 29 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan Gençlerbirliği ise 27. maçı sonunda 21 puanla ligin son sırasında kaldı.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Rafael), Epureanu, Ponck, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç, Mehmet Topal (Dk. 84 Tolga Ciğerci), Berkay Özcan, Aleksic (Dk. 71 Visca), Giuliano (Dk. 84 Ndayishimiye) , Crivelli (Dk. 59 Demba Ba)
Gol: Dk. 90 Demba Ba (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 88 Polomat (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 16 Aleksic, Dk. 58 Hasan Ali Kaldırım (Medipol Başakşehir)