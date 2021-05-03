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M.Başakşehir son dakikada üç puanı aldı

Süper Lig'de 39.hafta maçında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:57
M.Başakşehir son dakikada üç puanı aldı

M.Başakşehir son dakikada üç puanı aldı

   Süper Lig'de 39.hafta maçında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Karşılaşmada  15.dakikada MKE Ankaragücü, Paintsil'in golü ile 1-0 öne geçti.İLk yarı MKE Ankaragücü'nün galibiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikada Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile skoru 1-1 yaptı.88. dakikada Medipol Başakşehir, Junior Fernandes ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

   Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 43'e yükseltti. Başkent ekibi Ankaragücü ise 38 puanda kaldı. 40. hafta maçında Medipol Başakşehir deplasmanda DG Sivasspor ile oynarken, MKE Ankaragücü evinde Fenerbahçe ile oynayacak.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli.

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirMKE Ankaragücü
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