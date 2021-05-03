M.Başakşehir son dakikada üç puanı aldı
Süper Lig'de 39.hafta maçında Medipol Başakşehir evinde MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.Karşılaşmada 15.dakikada MKE Ankaragücü, Paintsil'in golü ile 1-0 öne geçti.İLk yarı MKE Ankaragücü'nün galibiyeti ile sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikada Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile skoru 1-1 yaptı.88. dakikada Medipol Başakşehir, Junior Fernandes ile durumu 2-1 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Mahmut, Duarte, Bolingoli, Tolga Ciğerci, Mehmet Topal, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli.
MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, Lukasik, Endri, Saba, Alper, Pinto, Paintsil