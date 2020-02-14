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Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle geçti

Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda son derece karşılaşmada Beşiktaş'ı 1-0 yendi.

14 Şubat 2020 Cuma 21:32
Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle geçti

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı tek golle geçti

   Medipol Başakşehir şampiyonluk yolunda son derece karşılaşmada Beşiktaş'ı 1-0 yendi.Beşiktaş bu sonuçla Sergen Yalçın döneminde ilk yenilgisini aldı ve lig yarışında rakiplerine oranla bir hayli geride kaldı.Süper Lig'de 22. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı ile başladı.Başakşehir'e gelibiyet getiren golü 50. dakikada  Demba Ba kaydetti.Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 43'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı başardıSergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ikide iki yapan ve yükselişe geçen Beşiktaş, kritik deplasmanda yenilerek 36 puanda kaldı..  

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

YEDEKLER: Volkan, M. Topal, Gulbrandsen, Aziz, Ponck, Uğur, Berkay, Azubuike, Gökhan, Aleksic

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Boateng, N’Koudou, Burak

YEDEKLER: Utku, Roco, Umut, Güven, Boyd, Erdoğan, Necip, Ljajic, Rıdvan, Kartal

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

Son Güncelleme: 14.02.2020 21:56
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirBeşiktaş
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