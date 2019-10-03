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Medipol Başakşehir ilk puanını aldı

 Medipol Başakşehir evinde oynadığı müsabakada Mönchengladbach ile 1-1 berbaere kaldı.

Medipol Başakşehir ilk puanını aldı

 Medipol Başakşehir evinde oynadığı müsabakada Mönchengladbach ile 1-1 berbaere kaldı.

03 Ekim 2019 Perşembe 21:50
Medipol Başakşehir ilk puanını aldı

 Medipol Başakşehir ilk puanını aldı

   Medipol Başakşehir evinde oynadığı müsabakada Mönchengladbach ile 1-1 berbaere kaldı. İlk maçında Roma’ya deplasmanda 4-0 mağlup olan Medipol Başakşehir gruptaki ilk puanını Mönchengladbach’a karşı aldı. Fatih Terim Stadı’nda ilk yarısı 0-0 biten mücadelenin 55.dakikasında Edin Visca’nın attığı golle 1-0 öne geçen Başakşehir skoru koruyamadı.

90+1’de Patrick Herrmann ile beraberlik golünü bulan Mönchengladbach 1 puanı uzatmalarda kurtardı. J grubunda ilk puanını alan Medipol Başakşehir, Roma ve Wolfsberger’in arkasında 3 sırada yer aldı.

Turuncu lacivertli takımın Avrupa kupalarındaki en skorer ismi olan Edin Visca 8.golünü kaydetti. Temsilcimiz gruptaki bir sonraki maçını 24 Ekim 2019’da Wolfsberger ile evinde oynayacak.

(Sözcü)

Son Güncelleme: 03.10.2019 22:03
Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirMönchengladbach
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