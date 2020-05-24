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Mehmet Baykan, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atandı

2011 yılından bu yana Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu göreve resmen atandı.

24 Mayıs 2020 Pazar 10:03
Mehmet Baykan, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atandı

Mehmet Baykan, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne atandı


Mehmet Baykan 9 yıldır vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle asaleten atandı. 9 yıllık görevi sırasında Türk sporunun gelişmesinde ekibiyle birlikte önemli gelişmelere önemli katkıları bulunan Baykal'ın 9 yıl gecikmeyle gelen asaleten atanması spor dünyasını sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Mehmet Baykan, 9 Eylül 2011 tarihinden bu yana vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevini artık asaleten sürdürecek. Baykan'ın göreve getirilmesinin ardından, Türkiye uluslararası yarışmalarda ve olimpiyatlarda çok sayıda başarıya imza atmıştı. 2011 yılına kadar Türk sporcular, uluslararası yarışmalarda 2 binli madalya sayısına erişirken, Başykan ve ekibinin göreve gelmesinden sonra bu sayı 6 binli rakamlara ulaştı. Haberin sonunda, Türk sporcularının 2009 -2019 yılları arasında aldığı madalya sayılarını bulabilirsiniz.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden de yapılan açıklamada, "2011 yılından itibaren Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Genel Müdürümüz Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu göreve asaleten atanmıştır. Spor camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Konya'da 1964 yılında doğan Mehmet Baykan, Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanlığını da bir süre yapan Mehmet Baykan, 2007'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması"yla ödüllendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunda çeşitli dönemlerde görev alan Baykan, Nihat Özdemir'in başkanlığındaki mevcut yönetimde de başkan vekili olarak görevini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN MEHMET BAYKAN'A KUTLAMA

Beşiktaş Kulübü, vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mehmet Baykan için kutlama mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mehmet Baykan'ı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

KONYASPOR'DAN MEHMET BAYKAN'A KUTLAMA

Konyaspor Kulübü, vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine asaleten atanan Mehmet Baykan için kutlama mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "2011 yılından bu yana Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Sayın Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu göreve resmen atanmıştır. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne asaleten atanan hemşehrimiz Sayın Mehmet Baykan'ı tebrik ediyor, atamanın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sporcularımızın son 10 yılda aldığı madalya sayıları:

2009 – 2 bin 637
2010 – 2 bin 607
2011 – 2 bin 868
2012 – 2 bin 620
2013 – 3 bin 205
2014 – 3 bin 752
2015 – 5 bin 256
2016 – 6 bin 279
2017 – 6 bin 458
2018 – 6 bin 13,5 

Anahtar Kelimeler:
SporMehmet Başkan
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