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MHK'da görev dağılımı

 Merkez Hakem Kurulu, Sabri Çelik başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı.

19 Nisan 2022 Salı 19:18
MHK'da görev dağılımı

MHK'da görev dağılımı

   Merkez Hakem KuruluSabri Çelik başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Yapılan toplantı sonucunda MHK'daki görev dağılımı da belli oldu.

MHK'daki görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu:

Başkan: Sabri Çelik

Başkanvekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu (PMİK), 1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat

2. Bölge Sorumlusu, BAL Sorumlusu: Orhan Erdemir

PMİK, 3. Bölge Sorumlusu, VAR Sorumlusu, Eğitim Planlama Araştırma Komisyonu (EPAK): Murat Ilgaz

4. Bölge Sorumlusu: Erol Ersoy

5. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Plaj Futbolu Sorumlusu: İsmet Arzuman

6. Bölge Sorumlusu, 2. Lig ve 3. Lig Gözlemci Sorumlusu, Futsal Sorumlusu: Hikmet Öksüzoğlu

7. Bölge Sorumlusu, EPAK, Kadın Hakemler Sorumlusu: İbrahim Çınar 

8. Bölge Sorumlusu: Dursun Cumali Sucu

Anahtar Kelimeler:
Sabri ÇelikMerkez Hakem Kurulu
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