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Milli atletten tarihi başarı

 Milli atlet Necati Er üç adım atlamada finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

Milli atletten tarihi başarı

 Milli atlet Necati Er üç adım atlamada finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:21
Milli atletten tarihi başarı

Milli atletten tarihi başarı

   Milli atlet Necati Er üç adım atlamada finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama elemelerinde 16,87 metre ile serisinde 6. sırada yer alan Necati Er, organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu oldu. Kadınlar 3 bin metre su engelli elemelerinde birinci seride Özlem Kaya 13'üncü, ikinci seride ise Tuğba Güvenç 15'inci olarak elendi. Yasmani Copello Escobar ise kendi serisini 5. sırada tamamlamasına rağmen adını yarı finale yazdırmayı başardı.

Dünya Atletizm Şampiyonası’nın ilk gününde milli atlet Necati Er, erkekler üç adım atlamada finale yükselerek tarihi bir başarı elde etti. Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyonanın ilk günündeki eleme yarışmalarında, erkekler üç adım atlamada Necati Er, üçüncü ve son hakkında elde ettiği 16,87 metre ile serisinde 6. oldu. Bu dereceyle 22 yaşındaki sporcu, finalde yarışma hakkı elde etti.

Necati Er, Türkiye atletizm tarihinde dünya şampiyonalarında üç adım atlamada finale kalan ilk atlet oldu. Avrupa 23 yaş altı şampiyonu milli sporcu, yarışmanın ardından Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesine yaptığı açıklamada, saha içi koşullarının dışarıyla kıyaslandığında gayet iyi olduğunu ve herhangi bir problem yaşamadığını belirtti.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Necati Er
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