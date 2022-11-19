Milliler Çekya'yı da devirdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Mart 2023'te başlayacak 2024 Avrupa Şampiyonası grup elemelerine hazırlık kapsamındaki ikinci hazırlık maçını Çekya ile yaptı.Diyarbakır’daki özel maçta İskoçya’yı yenen A Milli Futbol Takımı bu kez Gaziantep’te Çekya’yı 2-1 yendi.Karşılaşmanın 5. dakikasında Jübile maçına çıkan Cüneyt Çakır kariyerindeki son düdüğünü çaldı ve aktif hakemlik kariyerine son verdi.Karşılaşmanın 31. dakikasında Türkiye A Milli Futbol Takımı Enes Ünal ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 46. dakikada Çekya'da Tomas Pekhar ve Jiri Pavlenka oyundan çıktılar.Yerine Mojmir Chytil ve Tomas Koubek oyuna girdiler.56. dakikada Çekya, Vaclav Cerny ile skoru 1-1 yaptı.60. dakikada A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak oyundan çıktılar.Yerine Cenk Özkaçar ve Tayyip Talha Sanuç oyuna girdiler.68. dakikada A Milli Futbol Takımı'nda Enes Ünal ve Doğukan Sinik oyundan çıktılar.Yerine Cenk Tosun ve Arda Güler oyuna girdiler.

70. dakikada A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu ile 2-1 öne geçti.73. dakikada Çekya'da Vaclav Cerny ve Jaromir Zmrhal oyundan çıktılar.Yerine Petr Schwarz ve Jan Navratil oyuna girdiler.81. dakikada A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder oyundan çıktılar.Yerine Berkay Özcan ve İsmail Yüksek oyuna girdiler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve A Milli Futbol Takımı, Çekya'yı 2-1 yendi.

Türkiye:Doğan Alemdar, Samet Akaydın, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Onur Bulut, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Doğukan Sinik, Enes Ünal, Cengiz Ünder

Çekya:Jiri Pavlenka, David Zima, Jakub Brabec, Vladimir Coufal, Ales Mateju, Alex Kral, Antonin Barak, Jaromir Zmrhal, Tomas Soucek, Tomas Pekhart, Vaclav Cerny