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MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3

 Demir Grup Sivasspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek liderlik yarışına devam etti.S

01 Mart 2020 Pazar 17:58
MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3

MKE Ankaragücü 0 - DG Sivasspor 3

   Demir Grup Sivasspor deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 yenerek liderlik yarışına devam etti.Süper Lig'in 24. haftasında Sivasspor deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti. 48 puana ulaşan Yiğidolar maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşti.Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Sivasspor, Ankaragücü deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Kırmızı beyazlılar maçın ikinci yarısında bulduğu 3 golle Başkent ekibini devirdi.

   Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın 36. dakikasında ev sahibi ekip 10 kişi kaldı. Ankaragücü formasıyla ilk resmi maçına çıkan Milos Stanojevic, Fatih Aksoy’a yaptığı müdahalenin ardından önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

    İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Sivasspor 69. dakikada öne geçti.Sivasspor köşe vuruşunda Hakan Arslan kafayı vurdu ancak kaleci Ricardo gole engel oldu. Seken topu Caner Osmanpaşa kale sahasına yollarken ikinci kez topu önünde bulan Hakan Arslan yakın mesafeden takımını öne geçiren golü kaydetti.2 dakikada sonra hakem Ümit Öztürk, Sivasspor lehine penaltı kararı verdi. Cebrail’in hatasıyla topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Mert Hakan vuruşunu yaparken yerde kaldı ve hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mert Hakan Yandaş, kaleci Ricardo’ya takılırken seken topu tamamlamayı başardı ve skoru 2-0’a getirdi.90+1’de Sivasspor’un golcüsü Yatabare son sözü söyledi ve kapanışı yaptı: 3-0.

   Bu sonucun ardından Sivasspor 48 puana yükselirken, Ankaragücü ise 20 puanla 17. sırada kaldı. Yiğidolar, gelecek hafta Galatasaray ile sahasında karşılaşacak. Ankara ekibi de deplasmanda Beşiktaş’a konuk olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporMKE Ankaragücü
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