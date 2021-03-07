MKE Ankaragücü 2'de 2 yaptı
Süper Lig'de 29. hafta maçında Fatih Karagümrük evinde MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi.MKE Ankaragücü Galatasaray galibiyetinden sonra Fatih Karagümrük'ü yenerek 2'de 2 yaptılar.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.İlk yarı golsüz kapandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısının başında MKE Ankaragücü 1-0 öne geçti.55. dakikada Alper Potuk, MKE Ankaragücü'nü 1-0 öne geçiren golü kaydetti.Karşılaşma MKE Ankaragücü'nün 1-0 galibiyeti ile sonuçlandı.
Fatih Karagümrük: Viviano, Roco, Biglia, Sobiech, Borini, Ndao, Hedenstad, Balkovec, Campi, Castro, Bertolacci
MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Borven