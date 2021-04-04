MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet
Süper Lig 'in 32. haftasında Ankaragücü, evinde Antalyaspor'u 1-0 yenerek kritik bir galibiyet aldı.Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçti.Ve golsüz sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü, 82. dakikada beklediği gole kavuştu.82. dakikada Torgeir Börven ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Endri Çekiçi, İbrahim Akdağ, Lobjanidze, Alper Potuk, Geraldo, Borven
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Eren Albayrak, Naldo, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin, Amilton, Hakan Özmert (Dk. 32 Doğukan Sinik), Fredy, Podolski, Sidney Sam
Sarı kartlar: Dk. 21 Pazdan (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Hakan Özmert (Fraport TAV Antalyaspor)