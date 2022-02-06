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  Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0

 Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

06 Şubat 2022 Pazar 20:51
  Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0

  Beşiktaş 0 - Antalyaspor 0

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında Beşiktaş evinde Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı.Maça istekkli ve baskılı başlayan taraf siyah beyazlılar oldu.Karşılaşmanın 34. dakikasında Antalyaspor'da Naldo sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 49. dakikada Antalyaspor'dsa Luiz Adriano sarı kart gördü.64. dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sarı kart gördü.78. dakikada Beşiktaş'ta bu sefer Josef de Souza sarı kart gördü.Bundan 4 dakika sonra 80. dakikada Beşiktaş'ta Valentin Rosier sarı kart gördü.89. dakikada Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Ruud Boffin sarı kart gördü.Karşılaşmada golsüz tamamlandı.

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can Bozdoğan, Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Alex Teixeira, Batshuayi.

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Doğukan, Güray, Poli, Fredy, Fernando, Ndao, Adriano, Bünyamin, Veysel.

Süper Lig 24. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lİg 24. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 25. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 06.02.2022 22:25
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporBeşiktaş
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