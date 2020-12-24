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PFDK Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi

 Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,(PFDK)  Karagümrük maçında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e toplamda 5 maç ceza verdi. 

24 Aralık 2020 Perşembe 19:23
PFDK Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi

PFDK Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi

   Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,(PFDK)  Karagümrük maçında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e toplamda 5 maç ceza verdi. Terim, Süper Lig’deki Trabzonspor (D), Antalyaspor, Konyaspor (D) ve Gençlerbirliği maçlarında yedek kulübesinde olamayacak.

   Öte yandan aynı maçta kırmızı kart gören Marcao da 1 maçla cezalandırıldı. Göztepe maçında oynayamayan Brezilyalı stoper, Trabzonspor ile Cumartesi günü oynanacak maçta forma giyebilecek.

TFF’nin resmi sitesinden kararın detayları şöyle;

“GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA’nın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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Anahtar Kelimeler:
Profesyonel Futbol Disiplin KuruluGalatasarayFatih Terim
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