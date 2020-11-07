RH Bandırmaspor 0 -Giresunspor 1
Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın tek golü maçın 15. dakikasında geldi.İbrahim Balde maçın 15. dakikasında Giresunspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Giresunspor deplasmanda 1-0 kazandı.
Giresunspor: Tolgahan Acar, Dıarra,Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 65 Erol Can Akdağ), Nalepa (Dk.85 Kerem Kalafat), İbrahima Balde, Sadri Karaduman, Da Luz Junior (Dk. 80 Uzodimma), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ
Gol: Dk. 15 İbrahima Balde (Giresunspor)
Sarı Kartlar: Dk.23 Mehmet Taş, Dk. 69 Nalepa (Giresunspor), Dk.28 Landel, Dk. 45+ Gökhan Değirmenci, Dk.55 Onur Akbay, Dk. 61 Gökay Güney, Dk 64 Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Traure (RH Bandırmaspor)