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RH Bandırmaspor 0 -Giresunspor 1

 Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi

07 Kasım 2020 Cumartesi 17:15
RH Bandırmaspor 0 -Giresunspor 1

RH Bandırmaspor 0 -Giresunspor 1

   Royal Hastanesi Bandırmaspor evinde Giresunspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın tek golü maçın 15. dakikasında geldi.İbrahim Balde maçın 15. dakikasında Giresunspor'u 1-0 öne geçiren golü attı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Giresunspor deplasmanda 1-0 kazandı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci, Abdurrahim Dursun, Fırat Arıkan (Dk. 46 Gökay Güney), Pote, İshak Çakmak, Landel (Dk.76 Selçuk Alibaz), Onur Akbay, Rayos Serna (Dk.63 Erkan Taşkıran), Del Valle (Dk.76 Berat Satılmış), Orhan Ovacıklı, Rahmi Anıl Başaran (Dk. 55 Traure)

Giresunspor: Tolgahan Acar, Dıarra,Hüsamettin Tut, Mehmet Taş, Eren Tozlu (Dk. 65 Erol Can Akdağ), Nalepa (Dk.85 Kerem Kalafat), İbrahima Balde, Sadri Karaduman, Da Luz Junior (Dk. 80 Uzodimma), Hayrullah Bilazer, Caner Hüseyin Bağ

Gol: Dk. 15 İbrahima Balde (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk.23 Mehmet Taş, Dk. 69 Nalepa (Giresunspor), Dk.28 Landel, Dk. 45+ Gökhan Değirmenci, Dk.55 Onur Akbay, Dk. 61 Gökay Güney, Dk 64 Orhan Ovacıklı, Dk. 69 Traure (RH Bandırmaspor)

Anahtar Kelimeler:
Royal Hastanesi BandırmasporGiresunspor
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