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Rize'de gol yağmuru

Süper Lig ’in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 yendi.

20 Nisan 2021 Salı 17:57
Rize'de gol yağmuru

Rize'de gol yağmuru

    Süper Lig ’in 36. haftasında Çaykur Rizespor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 yendi.Karşılaşmaya İH Konyaspor hızlı başladı.6. dakikada İH Konyaspor, Guilherme ile 1-0 öne geçti.11. dakikada İH Konyaspor, Sokol Cikalleshi ile durumu 2-0 yaptı.21. dakikada Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile skoru 2-1 yaptı.27. dakikada Konrad Michalak ile Çaykur Rizespor karşılaşmada 2-2 beraberliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. 

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Çaykur Rizespor, Loic Remy ile 3-2'lik üstünlüğü yakaladı.74. dakikada Çaykur Rizespor, Braian Samudio ile skoru 4-2 yaptı.82. dakikada Çaykur Rizespor, Adil Demirbağ'ın kendi kalesine attığı golle karşılaşmada 5-2 üstünlük yakaladı.85. dakikada İH Konyaspor,  Artem Kravets ile skoru 5-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 5-3 sona erdi.

  Çaykur Rizespor bu galibiyetle puanını 42'ye yükseltirken, Konyaspor 41 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Selim, Talbi, İsmail, Dokovic, Sabo, Michalak, Boldrin, Samudio, Remy

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Jesse, Milosevic, Bytyqi, Cikalleshi

Son Güncelleme: 20.04.2021 18:25
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizesporİttifak Holding Konyaspor
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