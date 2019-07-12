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Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'da

 Fenerbahçe Rodrigues transferini bitirmek üzere.

Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'da

 Fenerbahçe Rodrigues transferini bitirmek üzere.

12 Temmuz 2019 Cuma 07:46
Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'da

Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'da

   Fenerbahçe Rodrigues transferini bitirmek üzere.Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues’i İstanbul’a getirdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Hollanda asıllı Yeşil Burun Adaları’nın 28 yaşındaki futbolcusu, sarı lacivertli kulüpte forma giymek için büyük bir fedakarlıkta bulundu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad’e 9 milyon Euro’ya transfer olan kanat oyuncusu, yıllık 4 milyon Euro kazanıyordu.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGarry Rodrigues’
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