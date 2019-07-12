Rodrigues Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe Rodrigues transferini bitirmek üzere.Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues’i İstanbul’a getirdi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Hollanda asıllı Yeşil Burun Adaları’nın 28 yaşındaki futbolcusu, sarı lacivertli kulüpte forma giymek için büyük bir fedakarlıkta bulundu.

Geçtiğimiz sezon devre arasında Suudi Arabistan takımlarından Al-Ittihad’e 9 milyon Euro’ya transfer olan kanat oyuncusu, yıllık 4 milyon Euro kazanıyordu.

(Sözcü)