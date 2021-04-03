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Sivas'ta gol sesi çıkmadı

Süper Lig 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor golsüz berabere kaldılar.

03 Nisan 2021 Cumartesi 18:28
Sivas'ta gol sesi çıkmadı

Sivas'ta gol sesi çıkmadı

     Süper Lig 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor golsüz berabere kaldılar.Karşılaşma yüksek tempo ve mücadele içinde geçti.Karşılaşmada her iki takım da net gol pozisyonları buldu.İkinci yarıda özellikle ev sahibi Demir Grup Sivasspor önemli ataklardan gol bulamadı.Trabzonspor'un da gol yollarında etkili olmakta zorlandığı görüldü.

   Net fırsatların harcandığı ve golcülerin suskun kaldığı karşılaşma 90 dakika sonunda 0-0’lık beraberlikle sona erdi. Bu sezon ilk kez üst üste üç maç kazanma fırsatını kaçıran Sivasspor, ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkartırken 41 puana,Trabzonspor 56 puana çıktı.

   Demir Grup Sivasspor ligde bir sonraki maçında Antalyaspor’a konuk olacak.Trabzonspor ise, 3 gün sonra sahasında Kayserispor’u ağırlayacak.

DG Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Camara, Ahmet Oğuz, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Boyd, Gradel, Yatabare'ye şans verdi.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hugo, Edgar, Marlon, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Bakasetas, Nwakaeme, Yunus Mallı, Ekuban ilk 11'ini sahaya sürdü.

 

Anahtar Kelimeler:
Demir Grup SivassporTrabzonspor
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