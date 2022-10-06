Sivaspor uzatmalardan yenildi....Sivasspor 3 - Balkani 4

UEFA Konferans Ligi G Grubu maçında temsilcimiz Sivasspor evinde Kosova temsilcisi Balkani’ye 4-3 yenildi.Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı, İspanyol Munuera Montero, Inigo Prieto ve Antonio Martinez Moreno hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 1. Dakikasında Sivasspor Fredrik Ulvestad ile 1-0 öne geçti.20. dakikada Balkani Armend Thaçi ile skoru 1-1 yaptı.31. dakikada Balkani Arbër Potoku ile skoru 2-1 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Balkani’nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor’da Max Gradel ve Charilaos Charisis yerine Clinton N’Jie ve Robin Yalçın oyuna girdi.60. dakikada Sivasspor’da Hakan Arslan yerini Murat Paluli’ye bıraktı.65. dakikada Balkani’de Lindon Emërllahu sarı kart gördü.66. dakikada Balkani Meriton Korenica ile maçta durumu 3-1 yaptı.73. dakikada Sivasspor’da Clinton N’Jie sarı kart gördü.75. dakikada Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ile skoru 3-2 yaptı.77. dakikada Sivasspor’da Uğur Çiftçi sarı kart gördü.Aynı dakika içersinde Balkani’de Qendrim Zyba sarı kart gördü.78. dakikada Sivasspor’da Dia SabiA sarı kart gördü.85. dakikada Balkani'de Albion Rrahmani oyundan çıktı.Yerine Albin Kapra oyuna girdi.90. dakikada Sivasspor'da Fredrik Ulvestad oyundan çıktı.Yerine Karol Angielski oyuna girdi.Aynı dakika içersinde Balkani'de Qendrim Zyba yerini lbin Kapra oyuna girdi.90+1. dakikada Sivasspor Erdoğan Yeşilyurt ile durumu 3-3 yaptı.90+4. dakikada Balkani Ermal Krasniqi skoru 4-3 yaptı.90+6. dakikada Balkani'de Meriton Korenica ve Ermal Krasniqi oyundan çıktılar.Yerine Veton Tusha ve Dejan Zarubica oyuna girdiler.90+10. dakikada Balkani'de Egzon Sinani sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor karşılaşmadan 4-3 yenik ayrılarak grubunda 4 puanda kaldı.

Sivasspor:Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Dimitris Goutar, Caner Osmanpaşa, Dia SabiA, Charilaos Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Max Gradel, Mustapha Yatabare

Teknik Direktör.Rıza Çalımbay

Ballkani:Stivi Frasheri, Armend Thaçi, Arbër Potoku, Lumbardh Dellova, Albion Rrahmani, Egzon Sinani, Bajram Jashanica, Lindon Emërllahu, Meriton Korenica, Qendrim Zyba, Ermal Krasniqi

Teknik Direktör:Ilir Daja