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Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival

Spor, oyun, müzik, mizah ve eğlencenin en büyük adresi olan Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 19-22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek. Türkiye’nin her yerinden gençlerin katılabileceği dev etkinlik, online platformlar üzerinden ücretsiz gerçekleştirilecek.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:18
Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival

Spor İstanbul'dan Gençler İçin Kaçırılmayacak Festival


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, gençleri Türkiye’nin en büyük online festivalinde bir araya getiriyor. İlk kez 2020 yılında 17-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen dev etkinlik, gençlerin büyük beğenisini kazanarak rekorlar kırdı. Bu yıl ikincisi düzenlenecek Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, 19-22 Mayıs tarihleri boyunca pandemi nedeniyle sıkılan gençlerin motivasyon ve eğlence kaynağı olacak.

Spor İstanbul’un sosyal medya kanallarından canlı yayınlanacak festivale, isteyen herkes ücretsiz katılabilecek. 19-22 Mayıs tarihlerinde 4 gün boyunca canlı konserler, sohbetler ve espor turnuvalarına sahne olacak etkinliğin sunuculuğunu Tuana Yılmaz ile Efe Uygaç üstlenecek.


Mini konserler
Türkiye’nin her köşesinden gençlerin bir araya geleceği organizasyonda, sevilen sanatçılar canlı yayında konser verecek. 19 Mayıs’ta Eypio; 20 Mayıs’ta Fatma Turgut; 21 Mayıs’ta İlyas Yalçıntaş; 22 Mayıs’ta Feride Hilal Akın en güzel şarkılarını gençlerle birlikte söyleyecek.


Yıldızlar geçidi
Fenerbahçeli milli futbolcu Ozan Tufan, milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, eski milli basketbolcu Sinan Güler, yazar Kaan Sezyum, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, komedyen Cem İşçiler, Twitch yayıncısı Jahrein, Youtube yayıncısı Post 42 ekibi ile Youtube yayıncısı Mesut Can Tomay ve Ali Biçim de dev etkinlikte gençlerle buluşacak.


Espor turnuvaları
Brawl Stars, Fortnite, Rocket League ve League of Legends turnuvaları ile oyun tutkunlarının üst düzey rekabeti festivali büyük heyecan katacak. Turnuvalarda başarı elde eden oyuncular sürpriz ödüllerin sahibi olacak.


Spor İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul’un gençliği odağa aldığı en büyük projelerinden bir tanesidir. 17-20 Aralık 2020 tarihlerinde ilki gerçekleştirilen geçen seneki organizasyon, 40 saat yayın ve 40‘tan fazla mini etkinlik ile 15 milyon dakika toplam video görüntülenmesi ve 150.000 anlık izleyiciye ulaşmıştı.

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