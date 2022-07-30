Süper Kupa Trabzonspor'un
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzasine götüren Sivasspor , Süper Kupa için karşı karşıya geldiler.Geçtiğimiz sezon lig şampiyonluğuna ulaşan Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupayı kazanan taraf oldu. Daha önce 2009-2010 ve 2019- 2020 sezonlarının Süper Kupası’nı kazanan Trabzonspor, 3. kez bu kupayı müzesine götürdü.Trabzonspor 37. dakikada Andreas Cornelius'un golüyle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hugo, Dorukhan, Eren Elmalı, Visca, Hamsik, A. Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Robin, Erdoğan, Gradel, Yatabare