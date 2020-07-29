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Süper Lig'den düşme kaldırıldı, Yabancı oyuncu düzenlenmesi 1 yıl ertelendi.

 Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar çıktı.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:40
Süper Lig'den düşme kaldırıldı, Yabancı oyuncu düzenlenmesi 1 yıl ertelendi.

Süper Lig'den düşme kaldırıldı, Yabancı oyuncu düzenlenmesi 1 yıl ertelendi.

   Türkiye Futbol Federasyonu'ndan tarihi karar çıktı.Türkiye Futbol Federasyonu 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasına karar verdi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen toplantı sonrası 3 takımın ligde kalmasına ve gelecek sezonun 21 takımla oynanmasına karar verildi. Yeni yabancı düzenlemesinin uygulanması da bir yıl ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte gerçekleştirdiği kritik toplantının ardından toplantıdan gelen haberlere göre bu sezon için küme düşme kaldırıldı. Kulüpler Birliği'nin dün yaptığı toplantıda 20 kulübün “bu sezon küme düşme kaldırılsın” ortak kararı almasının ardından bu talep TFF yönetimine iletilmişti.

Alınan karar neticesinde ligi son 3 sırada tamamlayan Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki sezon da Süper Lig'de devam etmesine ve lig tarihinde ilk kez gelecek sezon 21 takımla oynanmasına karar verildi. Kulüpler Birliği'nin ortak görüşü ve TFF Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmeler sonucu bu yıl Süper Lig ile TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de küme düşme kuralının uygulanmamasına karar verildi.

Canlı yayında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir resmi kararı açıkladı. Buna göre gelecek sezon 21 takımla oynanacak olan Süper Lig’den 4 takım düşecek. TFF 1. Lig’den gelecek sezon yükselecek 3 takımla birlikte 2021-22 sezonundan itibaren Süper Lig, 20 takımla oynanacak.

TFF Başkanı Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ile bugün yaptığı görüşmede “Gelecek sezonun 21 takımla” oynanması talebini iletti. 1. Lig'den gelen Hatay ve B.B.Erzurum ile Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demirspor veya Karagümrük'ten birinin de katılımıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.

Yabancı kuralı da ertelendi!

Gelecek sezon 21 takımla oynanacak olan Süper Lig’de 2021-2022’den itibaren 20 takım mücadele edecek. Yabancı kuralı hakkında da flaş bir karar alındı ve Kulüpler Birliği’nin talebi doğrultusunda yeni yabancı düzenlemesinin gelecek sezondan itibaren uygulanması yönünde karar verildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, harcama limitleri ile ilgili olarak da konuşurken “Takım harcama limitleri TFF tarafından 4 Ağustos’ta, yani yeni transfer döneminin ilk gününde, açıklanacaktır” dedi.

Tescil edilen Bölgesel Amatör Lig'de lider ile arasında en fazla 3 puan bulunan takımlar TFF 3. Lig'e yükseldi. İşte o takımlar:

Siirt İl Özel İdaresi Spor

Adıyaman 1954 Spor

Ceyhanspor

Isparta 32 Spor

Karaman Belediyespor

Belediye Kütahyaspor

Edirnespor

Tekirdağspor

Çengelköyspor

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol Federasyonu
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