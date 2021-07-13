Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Süper Lig fikstür çekimi yapıldı

2021-2022 Süper Lig fikstür çekim yapıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 19:24
Süper Lig fikstür çekimi yapıldı

Süper Lig fikstür çekimi yapıldı

   2021-2022 Süper Lig fikstür çekim yapıldı.TFF Riva tesislerinde yapılan fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 20 takımla oynanacak ligde,Fenerbahçe,Galatasaray, Beşiktaş ,  Trabzonspor derbilerinin denk geleceği haftalar, iç ve dış saha detayları fikstür çekimi ile birlikte belli oldu.

   Buna göre ilk derbi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 9. hafta oynanacak.Derbilerin takvimi şöyle;

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Fenerbahçe

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşması: Galatasaray-Fenerbahçe

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşması: Fenerbahçe-Beşiktaş

  Profesyonel futbol liglerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu başlangıçı 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig 2021/22 sezonu 1. hafta:

Giresunspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Hatayspor - Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Göztepe

Altay - Kayserispor

Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Alanyaspor

Son Güncelleme: 13.07.2021 21:24
Anahtar Kelimeler:
Süper LiğFikstür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan'da Galatasaray'a skandal uygulama | Ekip geri dönüyor
Yunanistan'da Galatasaray'a skandal uygulama | Ekip geri dönüyor
İtalya 53 yıl sonra şampiyon
İtalya 53 yıl sonra şampiyon
İngiltere finalde
İngiltere finalde
League of Legends'a Yeni Şampiyon | Akshan
League of Legends'a Yeni Şampiyon | Akshan
Zamansız, Tanımsız, Sınırsız bir Gurur Tablosu | Vakt-i Fener
Zamansız, Tanımsız, Sınırsız bir Gurur Tablosu | Vakt-i Fener
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
İki çocuk, 800 metre diye çıktıkları yarışmada 12 KM koştu
İki çocuk, 800 metre diye çıktıkları yarışmada 12 KM koştu
İngiltere farklı kazanarak yarı finalde
İngiltere farklı kazanarak yarı finalde
Danimarka yarı finalde
Danimarka yarı finalde
İtalya yarı finalde
İtalya yarı finalde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim