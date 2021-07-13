Süper Lig fikstür çekimi yapıldı
2021-2022 Süper Lig fikstür çekim yapıldı.TFF Riva tesislerinde yapılan fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 20 takımla oynanacak ligde,Fenerbahçe,Galatasaray, Beşiktaş , Trabzonspor derbilerinin denk geleceği haftalar, iç ve dış saha detayları fikstür çekimi ile birlikte belli oldu.
Buna göre ilk derbi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 9. hafta oynanacak.Derbilerin takvimi şöyle;
Süper Lig'de 9. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Fenerbahçe
Süper Lig'de 10. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Galatasaray
Süper Lig'de 12. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Trabzonspor
Süper Lig'de 13. hafta karşılaşması: Galatasaray-Fenerbahçe
Süper Lig'de 17. hafta karşılaşması: Fenerbahçe-Beşiktaş
Profesyonel futbol liglerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu başlangıçı 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Süper Lig 2021/22 sezonu 1. hafta:
Adana Demirspor - Fenerbahçe
Hatayspor - Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
Antalyaspor - Göztepe
Altay - Kayserispor
Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Sivasspor - Konyaspor
Başakşehir - Alanyaspor