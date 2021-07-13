Süper Lig fikstür çekimi yapıldı

2021-2022 Süper Lig fikstür çekim yapıldı.TFF Riva tesislerinde yapılan fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katıldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 20 takımla oynanacak ligde,Fenerbahçe,Galatasaray, Beşiktaş , Trabzonspor derbilerinin denk geleceği haftalar, iç ve dış saha detayları fikstür çekimi ile birlikte belli oldu.

Buna göre ilk derbi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 9. hafta oynanacak.Derbilerin takvimi şöyle;

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşması: Trabzonspor-Fenerbahçe

Süper Lig'de 10. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Galatasaray

Süper Lig'de 12. hafta karşılaşması: Beşiktaş-Trabzonspor

Süper Lig'de 13. hafta karşılaşması: Galatasaray-Fenerbahçe

Süper Lig'de 17. hafta karşılaşması: Fenerbahçe-Beşiktaş

Profesyonel futbol liglerinde Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonu başlangıçı 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.

Süper Lig 2021/22 sezonu 1. hafta:

Giresunspor - Galatasaray

Adana Demirspor - Fenerbahçe

Hatayspor - Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor

Antalyaspor - Göztepe

Altay - Kayserispor

Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü

Beşiktaş - Çaykur Rizespor

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Alanyaspor