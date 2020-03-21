Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Süper Lig için 3 farklı senaryo var

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer federasyon başkanlarının katılımıyla (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı yaptı.

21 Mart 2020 Cumartesi 08:54
Süper Lig için 3 farklı senaryo var

Süper Lig için 3 farklı senaryo var

   TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer federasyon başkanlarının katılımıyla (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı yaptı.Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi kararının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sepil erteleme sürecinin uzaması halinde play-off sisteminin kurulabileceğini ifade etti.

   Süper Lig’in corona virüs salgını nedeniyle ertelenmesi kararının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil gelecekle ilgili hazırlanan planları açıkladı. Sepil, sürecin uzaması durumunda 3 farklı senaryonun devreye girebileceğini söyledi. İşte Süper Lig’in geleceği ile ilgili yapılan o açıklamadan önemli satır başları:“Ligin devamı için 3 senaryo var. 1’i planlandığı gibi bitirmek. 2. senaryo, liglere başlamanın uzaması. Bu durumda hızlandırılmış bir lig sistemine gidilebilir. Çok çözüm yok, play-off gibi şampiyonların daha hızlı belirlendiği bir sistem olabilir. Süreç çok uzarsa, ligin bu sıralamayla tescil edilmesi söz konusu olabilir. 3. senaryo, inşallah yaşamayız, iyice bu işlerin gecikmesi durumunda, acaba ligler şu andaki gibi tecil mi edilmeli, bu hiç düşünmek istemediğimiz bir senaryo.”

   18 kulüp başkanının da ligin ertelenmesini istediğini aktaran Sepil, “Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedik” şeklinde konuştu.

    Ligin başlama tarihi ile ilgili olarak ise Sepil, “Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Tarih vermenin öneminin farkındaydık, birçok başkan telekonferans sırasında, tarih belirlemezsek, hem oyuncular, hem kamuoyu açısından belirsizlik olur diye düşündü. İngiltere tarih verdi, ne oldu o tarihler. Şimdi Mayıs ayı başına çektiler. Verilen tarihler olabilir, öneriler olabilir, toplantı sonunda ben federasyon başkanını aradım, ne tartıştığımız konusunda bilgi verdim, yüzde yüz bu tarihler kalacak değil. Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Virüs kontrol altına alınırsa biz şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan’da başlayabiliriz” şeklinde konuştu.

(Skor)

Son Güncelleme: 21.03.2020 09:41
Anahtar Kelimeler:
TFF Başkan Vekili Mehmet BaykanSüper Liğ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulüplerde oyuncu sözleşmesi telaşı
Kulüplerde oyuncu sözleşmesi telaşı
UEFA’dan kulüplere müjde
UEFA’dan kulüplere müjde
Emre Belözoğlu | En doğru karar verildi
Emre Belözoğlu | En doğru karar verildi
Sarıyer'in sultanları finalde
Sarıyer'in sultanları finalde
Koronavirüs maçları vurdu | Tüm spor müsabakaları ertelendi.
Koronavirüs maçları vurdu | Tüm spor müsabakaları ertelendi.
Fenerium da geçici olarak kapatıldığını açıkladı
Fenerium da geçici olarak kapatıldığını açıkladı
Galatasaray GS Store mağazalarını geçici olarak kapattığı açıkladı
Galatasaray GS Store mağazalarını geçici olarak kapattığı açıkladı
Süper Lig’de maç programı ve haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig’de maç programı ve haftanın hakemleri belli oldu
Galatasaray’dan corona virüsü kararı
Galatasaray’dan corona virüsü kararı
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim