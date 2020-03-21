Süper Lig için 3 farklı senaryo var

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer federasyon başkanlarının katılımıyla (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı yaptı.Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil liglerin ertelenmesi kararının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sepil erteleme sürecinin uzaması halinde play-off sisteminin kurulabileceğini ifade etti.

Süper Lig’in corona virüs salgını nedeniyle ertelenmesi kararının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil gelecekle ilgili hazırlanan planları açıkladı. Sepil, sürecin uzaması durumunda 3 farklı senaryonun devreye girebileceğini söyledi. İşte Süper Lig’in geleceği ile ilgili yapılan o açıklamadan önemli satır başları:

18 kulüp başkanının da ligin ertelenmesini istediğini aktaran Sepil, “Finansal olarak bir kriz geleceğini herkes görüyor ama ben sayın başkanın yanına gittiğimde, 18 kulüp başkanının onayıyla gittim. Değişik görüşler olabilir ama 18 kulüp başkanı, şu anda oluşan koşullarda ligleri bekletelim dedik” şeklinde konuştu.

Ligin başlama tarihi ile ilgili olarak ise Sepil, “Bugünkü toplantının birçok amacı vardı, biri tarih konuşmaktı. Tarih vermezseniz, oyuncular ne yapacak, kamuoyu ne yapacak? Tarih vermenin öneminin farkındaydık, birçok başkan telekonferans sırasında, tarih belirlemezsek, hem oyuncular, hem kamuoyu açısından belirsizlik olur diye düşündü. İngiltere tarih verdi, ne oldu o tarihler. Şimdi Mayıs ayı başına çektiler. Verilen tarihler olabilir, öneriler olabilir, toplantı sonunda ben federasyon başkanını aradım, ne tartıştığımız konusunda bilgi verdim, yüzde yüz bu tarihler kalacak değil. Uluslararası gitmek isteyen oyuncularımız, nasıl olacak? 14 gün orada, 14 gün burada karantina. Nasıl olacak? Mümkün değil. Virüs kontrol altına alınırsa biz şanslıyız. 8 maçımız var. Her şey normale dönerse 17 Nisan’da başlayabiliriz” şeklinde konuştu.

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