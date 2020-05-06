Süper Lig ne zaman başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, corona virüsü sonrası ertelenen liglerin yeniden başlayacağı tarihi canlı yayında açıkladı.Süper Lig için beklenen karar açıklandı.Corona virüs nedeniyle ara verilen Lig'ler yeniden başlıyor.TFF, corona virüsü salgını sonrası ara verilen Süper Lig'in başlangıç tarihi ile ilgili son kararını verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin 12 Haziran tarihinde yeniden başlayacağını açıkladı. Nihat Özdemir, ligleri temmuz ayı sonunda bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen basın toplantısında Nihat Özdemir, şimdilik olmak kaydıyla, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’de (BAL) maçların 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı alındığını duyurdu. Nihat Özdemir, liglerin 26 Temmuz tarihinde tamamlamayı düşündüklerini de belirtti.

Liglerin 12 Haziran tarihinde başlamaması halinde ellerinde başka senaryoların olduğunu da söyleyen Nihat Özdemir, maçların şifreli yayınlanacağını açıkladı.

Nihat Özdemir’in açıklamaları şöyle:

– Beş ay geçmesine halen corona virüsü etkisini sürdürüyor. Bu süreci birlikte ve beraberlikle en az kayıpla atlatmaya çalışıyoruz. Tedbirlerden vazgeçmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Yaşanan bu süreçten Türk futbolu da haliyle etkilendi.

– Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görünmesinin ardından maçları seyircisiz oynattık. İlk ölüm vakasından sonra da ligleri erteledik. Önlemler konusunda her adımı attık.

– Sağlık kurulumuz futbolun oynanması için tüm tedbirleri aldı ve bunları kamuoyuyla paylaştık. Buna güne dek liglerimizin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için çalıştık. Önce sağlığı düşündük. Futbolumuzun bu krizden en az şekilde etkilenmesi için çalışıyoruz.

“7 HAFTA SONU 1 HAFTA İÇİ PROGRAMI YAPACAĞIZ”

– Bu süreçte Spor Bakanımızla ortak çalıştık. Kulüplerimizin fikirlerini aldık, devletimizin tüm kurumlarıyla irtibatımızı sürdürdük. Son olarak Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ile görüştük. Fikirlerini bizimle paylaştığı için ona teşekkür ediyorum.

– Şimdilik olmak kaydıyla ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Bölgesel Amatör Ligler’i 12-13-14 Haziran haftasında başlatma kararı aldık. Ligleri temmuz ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz.

– Süper Lig’i 26 Temmuz’da sonlandırmayı düşünüyoruz. 7 hafta sonu ve 1 hafta içi programı yapacağız.

– Ağustos ayında da Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu güzel bir şekilde taçlandıracağız.

– beIN Media, Süper Lig için büyük miktar ödüyor. Bu maçları şifresiz olarak yayınladıkları zaman bazı hukuksal olayların ortaya çıkabileceği aşikar. Bazı üyeler para vermişken, bazı kesim ise para vermeden izlemiş olacak. Bu durum da hukuksal bir konu doğuruyor.

– ZTK’da 3 maçımız kaldı. Birer yarı final rövanş ve final maçımız var. Bunları da programın içine dahil edeceğiz. Kulüpler ve yayıncı kuruluşla görüşmeler devam ediyor.

– Tek şehirde futbol oynamak TFF’nin hiçbir zaman gündemine gelmedi. Bu bizim dışımızda konuşulan konuydu. Herkes kendi stadında oynayacak.

– Süper Lig’deki 18 takımdan 13-14’ü liglerin oynanmasını istiyor. TFF 1. Lig’den ise 11 takım devam etmek istiyor.

– TFF Sağlık Kurulu’nun yayınladığı protokole zor diyenler var. Biz en az hasar göreceğimiz protokolü yayınladık. Bizim ana hedefimiz bunlara uymak. Ama bu sefer Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun bize yollayacağı yeni protokolü yayınlayacağız. Buna uymak zorundalar.

– Evet Ankaragücü’nde corona virüsüne rastlanmıştır. Kendi başımıza karar alarak yola devam etmek istemiyoruz. Biz bakanlığın vereceği önerilerle başlayacak. Futbolun nasıl oynanacağına dair bilgileri bülten halinde paylaşacağız kamuoyu ve kulüplerle.

– Alacağımız önlemlere rağmen bir kişide bile corona virüsüne rastlanırsa o gün durumu bakanlıkla değerlendirip ona göre bir yol haritası belirleyeceğiz.

– Kulüpler Birliği ve alt ligleri de içeren vakıflarla da görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bilim Kurulu ve Sağlık Kurulu ile görüşüp nasıl önlemler alınacağını görüşüp ligleri başlatacağız.

– UEFA ve FIFA ile devamlı görüşmedeyiz. Onların önümüzdeki ödeyeceği bedeller var. Milli takım ve milli takımlara oyuncu gönderen takımlar açısından. Bu ödemelerin öne çekilmesini istedik. Onlar da bunları ellerinden geldikçe öne çalışmaktadırlar.

– 11 Haziran 2021’de de EURO 2020 başlayacak. UEFA bizden 25 Mayıs 2021’de liglerin bitmesini istiyor. Bunları düşünerek ne kadar ara vereceğimizin hesabını kitabını yapıp karar vereceğiz.

– Bütün kulüplerimizin gelirlerinde azalmalar oldu. Bu nedenle harcama limitleri düzenlenecek. Her şirket gibi yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğramıştır. Bunun için beIN Sports’un sezon sonuna kadar 588 milyon TL gibi bir ödeme var. Bununla ilgili görüşme var. Onlar da ligin başlamasını istiyorlar. Görüşmelerimiz devam ediyor.”

(Sözcü)