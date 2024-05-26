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THY, Şampiyon kızlara cevap verdi, federasyonu suçladı

Uluslararası karşılaşmalarda Dünya Kupası'nı Türkiye'ye getiren, Avrupa Şampiyonası'ndan altın madalya ile dönen A Milli Türk Kadın Voleybol Takımı'nın THY tepkisine yanıt geldi.

26 Mayıs 2024 Pazar 18:51
THY, Şampiyon kızlara cevap verdi, federasyonu suçladı






THY, Şampiyon kızlara cevap verdi, federasyonu suçladı


Türkiye'nin uluslararası spor karşılaşmaşlarında yüz akı A Milli Voleybol takımının, sürekli ekonomi sınıfında yolculuk yapmasına yönelik tepkiye, Türk Hava Yolları'ndan cevap gecikmedi.

Türk Hava Yolları (THY), A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ABD uçuşunda ekonomi sınıfında yolculuk yapmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Milletler Ligi 2. hafta karşılaşmaları için ABD'ye giden A Milli Kadın Voleybol Takımı'ndan Ebrar Karakurt, Zehra Güneş ve kaptan Eda Erdem, takımın uzun yolculukta ekonomi sınıfında uçurulması sebebiyle Türk Hava Yolları'na tepki gösterdi. 

Bunun üzerine THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Üstün’ün açıklaması şöyle:

“Gerek ulusal, gerek de global düzlemde sporun ve sporcunun en güçlü sektörel destekçilerinden biri olan markamızın, sponsoru olduğu tüm federasyonlarımız için yıllık uçuş kapasitemiz dikkate alınarak, sene başında belirli bir uçuş planlaması yapılmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen biletleme süreçlerine dair tüm detayların sorumluluğu ilgili federasyonlara ait olup, yetkililerince sağlanmaktadır.”

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Thy
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