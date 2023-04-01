Trabzon'da gol düellosu....Trabzonspor 3 - Kayserispor 4
Spor Toto Süper Lig 27.hafta açılış maçında Trabzonspor evinde Kayserispor’a 4-3 yenildi.Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı Erkan Özdamar, Murat Tuğberk Turbay ve Anıl Usta hakem üçlüsü yönetti.
Karşılaşmanın 1.dakikasında konuk Kayserispor Emrah Başsan ile 1-0 öne geçti.Bu gole Trabzonspor 3.dakikada Maxi Gomez ile cevap verdi.1-1.Karşılaşmanın 20. Dakikasında Kayserispor Mame Thiam ile tekrar 2-1 öne geçti.22.dakikada Kayserispor’da Gökhan Sazdağı sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kayserispor’un üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı;
Karşılaşmanın ikinci yarısında Trabzonspor’da Yusuf Yazıcı yerini Enis Bardhi’ye bıraktı.Kayserispor 47.dakikada penaltı kazandı.Bernard Mensah penaltıdan attığı golle Kayserispor’u karşılaşmada 3-1 üstünlüğe taşıdı.Trabzonspor 50.dakikada Abdülkadir Ömür’ün golü şile skoru 3-2 yaptı.
74.dakikada Kayserispor’da Bernard Mensah yerini Olivier Kemen’e bıraktı.77.dakikada Kayserispor’da Emrah Başsan yerini Antony Uzodimma’ya bıraktı.78.dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Manolis Siopis oyundan çıktılar.Yerine Doğucan Haspolat ve Marek Hamsik oyuna girdiler.86.dakikada Kayserispor’da Carlos Mane yerini İlhan Parlak’a bıraktı.88.dakikada Trabzonspor’da Stefano Denswill yerini Umut Bozok’a bıraktı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzon’daki gol düellosunu Kayserispor 4-3 kazandı.Bu sonuçla Kayserispor puanını 41 yaparken, Trabzonspor 44 puanda kaldı.
Süper Lig 28.Hafta Maç Programı;
Tablo:TFF