Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 0

Spor Toto Süper Lig 15.Hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’a 2-0 yenildi.

24 Aralık 2022 Cumartesi 20:57
Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 0

Trabzonspor 2 - Fenerbahçe 0

   Spor Toto Süper Lig 15.Hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 yenildi.Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu’nda oyanan karşılaşmayı haken Halil Umut Meler yönetti.Karşılaşmanın 18. Dakikasında Trabzonspor’da Trezeguet sarı kart gördü.21. dakikada Trabzonspor’da Maxi Gomez sarı kart gördü.42. dakikada Trabzonspor’da Anastasios Bakasetas sarı kart gördü.

   42. dakikada Fenerbahçe’de Michy Batshuayi sarı kart gördü.43. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.45. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 55. Dakikada Trabzonspor’da Vitor Hugo sarı kart gördü.57. dakikada Fenerbahçe’de Miguel Crespo ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.61. dakikada Trabzonspor Mavi Gomez ile 1-0 öne geçti.

   62. dakikada Fenerbahçe yedek kulübesinde Mert hakan Yandaş sarı kart gördü.59. dakikada Trabzonspor’da Manolis Siopis ve Mari Gomez oyundan çıktılar.Yerine Jean-Phippe Gbain ve Umut Bozok oyuna girdiler.Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz oyundan çıktılar.Yerine Ender Valencis ve Emre Mor oyuna girdiler.

   76. Dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas oyundan çıktılar.Yerine Marek Hamsik ve Enis Bardhi oyuna girdiler.80. dakikada Trabzonspor’da Edin Visca oyundan çıktı.Yerine Jorge Djaniny oyuna girdi.86. dakikada fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ve Joshua King oyundan çıktılar.Yerine Mert hakan Yandaş ve Diego Rossi oyuna girdiler.90+10. dakikada Trabzonspor, Trezeguet ile skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-0 yendi. 

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Edin Visca, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Trezeguet, Maxi Gomez    

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Joshua King, Michy Batshuayi    

Süper Lig 15. Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 15. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 16. Hafta Maç Programı;

Tablolar.TFF

Son Güncelleme: 24.12.2022 21:18
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFenerbahçe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kasımpaşa 1 - DG Sivasspor 2
Kasımpaşa 1 - DG Sivasspor 2
Hatayspor 1 - Giresunspor 1
Hatayspor 1 - Giresunspor 1
Ümraniyespor 1 - Başakşehir FK 3
Ümraniyespor 1 - Başakşehir FK 3
Antalyaspor 0 - MKE Ankaragücü 2
Antalyaspor 0 - MKE Ankaragücü 2
Galatasaray kupada son 16'da 
Galatasaray kupada son 16'da 
Beşiktaş, Trabzonspor,Alanyaspor,F.Karagümrük son 16'da
Beşiktaş, Trabzonspor,Alanyaspor,F.Karagümrük son 16'da
Fenerbahçe turu rahat geçti….Fenerbahçe 3- İstanbulspor 1
Fenerbahçe turu rahat geçti….Fenerbahçe 3- İstanbulspor 1
Nefes kesen final sonunda….Arjantin Dünya Şampiyonu
Nefes kesen final sonunda….Arjantin Dünya Şampiyonu
VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda set vermeden finalde
VakıfBank, Kulüpler Dünya Şampiyonası’nda set vermeden finalde
Hırvatistan Dünya Üçüncüsü...Hırvatistan 2 - Fas 1
Hırvatistan Dünya Üçüncüsü...Hırvatistan 2 - Fas 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim