Trabzonspor 2 -Fenerbahçe 1

Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluğun en önemli adaylarından Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trabzon'da bir araya geldi. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta galip gelen taraf, 2-1'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Müthiş bir tempoya sahne olan maçta taraflar golleri ilk yarıda buldu. İki takım ayrıca ilk 45 dakikada sayısız pozisyondan da yararlanamadı. Trabzonspor'un golleri 15'te Sörloth ve 32'de Filip Novak'tan geldi.Fenerbahçe ise henüz 48. saniyede Max Kruse ile öne geçti ancak Fırtına'nın seyircisinin de desteğiyle geri dönüşüne engel olamadı. Ev sahibi Trabzonspor'da 46'da yeni transfer Guilherme de forma şansı buldu.

Maçtan Dakikalar

Karşılaşmanın ilk dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Orta alanda Obi Mikel'in kaptırdığı topu, Rodrigues taşıyarak sağ taraftan ceza alanına girdi. Bu futbolcunun içeriye çıkardığı meşin yuvarlığı Kruse, üç savunma oyuncusunun arasından yerden bir vuruşla henüz 45. saniyede filelere gönderdi: 0-1.

16. dakikada Trabzonspor beraberliği sağladı. Ekuban'ın soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Sörloth, sol çaprazda yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

27. dakikada Sörloth'un soldan ortasına, ceza alanı içinde Ekuban'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

32. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sosa'nın soldan ortasında, Campi arka direkte topu kafayla Novak'a indirdi. Bu futbolcu da altı pas içinde kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.

36. dakikada ceza alanı sağ tarafında rakibinden sıyrılan Muriqi'nin pasında, geriden gelen Dirar'ın şutu sonrası top az farkla üsten auta çıktı.

41. dakikada Pereira'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

43. dakikada Ozan Tufan'ın pasında Muriqi, sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan tehlikeyi önledi.

45. dakikada Muriqi'nin pası sonrası ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci'nin kaleciyle karşı karşıya şutunda, Uğurcan bir kez daha gole izin vermedi.

İkinci Yarı

55. dakikada Kruse'nin soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Ozan Tufan'ın sert kafa vuruşunda, top direğin üzerinden az farkla auta çıktı.

70. dakikada Rodrigues'in ceza alanı hemen dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'dan dönen topa Muriqi dokundu ancak meşin yuvarlağı Uğurcan ikinci hamlede kontrol etti.

73. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta gitti.

74. dakikada Deniz Türüç'ün soldan ortasına ceza alanı içinde Muriqi'nin kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu.

78. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza yayı üzerinde yerden şutunda, top yandan auta çıktı.

89. dakikada Sosa'nın sağdan ortasına ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

90+1. dakikada Emre Belözoğlu'nun pasında arka direkte Kruse'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

Karşılaşma 2-1 tamamlandı.



Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu



Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Yusuf Sarı (Dk. 46 Guilherme), Ndiaye (Dk. 82 Doğan Erdoğan), Ekuban (Dk. 67 Sturridge), Sörloth

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar (Dk. 62 Deniz Türüç), Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Dk. 62 Emre Belözoğlu), Kruse, Garry Rodrigues (Dk. 76 Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muriqi

Goller: Dk. 1 Kruse (Fenerbahçe), Dk. 16 Sörloth, Dk. 32 Novak (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+5 Gustavo (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 8 Ndiaye, Dk. 48 Sörloth, Dk. 84 Hüseyin Çimşir (Trabzonspor Teknik Direktörü), Dk. 86 Sosa (Trabzonspor) Dk. 66 Isla, Dk. 84 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+5 Emre Belözoğlu) (Fenerbahçe)

(Fenerbahçe)