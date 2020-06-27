Trabzonspor'da puan kayıplarına devam, Trabzonspor 1- MKE Ankaragücü 1
Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Trabzonspor, 3. dakikada Sörloth ile 1-0 öne geçti. Ankaragücü'nde Scarione, 26. dakikada karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi. İlk yarı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez