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Trabzonspor'da puan kayıplarına devam, Trabzonspor 1- MKE Ankaragücü 1

Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 22:18
Trabzonspor'da puan kayıplarına devam, Trabzonspor 1- MKE Ankaragücü 1

Trabzonspor'da puan kayıplarına devam, Trabzonspor 1- MKE Ankaragücü 1

   Trabzonspor evinde MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Trabzonspor, 3. dakikada Sörloth ile 1-0 öne geçti. Ankaragücü'nde Scarione, 26. dakikada karşı karşıya pozisyonda Uğurcan'ı geçemedi. İlk yarı 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı

    Karşılaşmanın ikinci yarısında MKE Ankaragücü, 63. dakikada Rodrigues'in penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladıAnkaragücü, Rodrigues'in 81. dakikada kırmızı kart görmesi ile sahada 10 kişi kaldı..Bundan sonraki dakikalarda Trabzonspor galip gelmek adına elinden geleni yapsa da sonuç değişmedi.Maç berabere bitti.Bu sonuçla Trabzonspor puanını 68 yaparken, Ankaragücü 25 puana yükseldi.

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Çimşir

MKE ANKARAGÜCÜ: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Atila, Faty, Sedat, Scarione, Rodrigues, Saba, Orgill

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMKE Ankaragücü
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