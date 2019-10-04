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Trabzonspor'da yenş reklam anlaşması

Sezon başı Vestel ile 3 yıllık göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzayalan Trabzonspor bir anlaşmaya daha imza attı. 

Trabzonspor'da yenş reklam anlaşması

Sezon başı Vestel ile 3 yıllık göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzayalan Trabzonspor bir anlaşmaya daha imza attı. 

04 Ekim 2019 Cuma 22:17
Trabzonspor'da yenş reklam anlaşması

 Trabzonspor'da yenş reklam anlaşması

  Sezon başı Vestel ile 3 yıllık göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzayalan Trabzonspor bir anlaşmaya daha imza attı. Vestel ile yıllık 3 milyon Euro’luk anlaşma yapan bordo mavililer yeni reklam anlaşmasını Turkcell ve Huawei ile yaptı.

Karadeniz ekibi yaptığı KAP açıklamasında anlaşmanın detaylarına yer verdi.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI:

Şirketimiz ile Huawei ve Turkcell Grubu arasında üç yıllık süre için geçerli olan bir reklam sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, Huawei ve Turkcell Grubu, şirketimize toplamda 52.500.000.-TL+ KDV nakden ödeyecektir.

Son Güncelleme: 04.10.2019 22:50
Anahtar Kelimeler:
TurkcellTrabzonsporHuawei
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