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Trabzonspor'dan gol düellosu

 Hazırlık kampını Avısturya'da sürdüren Trabzonspor, Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.

Trabzonspor'dan gol düellosu

 Hazırlık kampını Avısturya'da sürdüren Trabzonspor, Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:49
Trabzonspor'dan gol düellosu

Trabzonspor'dan gol düellosu

   Hazırlık kampını Avısturya'da sürdüren Trabzonspor, Hoffenheim ile 3-3 berabere kaldı.Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Almanya’nın Hoffenheim takımı ile 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmada 20 dakikada Yusuf Yazıcı ve 27. dakikada da Abdülkadir Ömür’ün golleriyle 2-0 öne geçen bordo-mavililer, bu üstünlüğünü koruyamadı.

41. dakikada Szalai, 45. dakikada Amiri ile bulduğu gollerle ilk yarıyı 2-2 berabere kapatan Alman temsilcisi, 48. dakikada yine Szalai’nin attığı golle maçta 3-2 öne geçti.

Karadeniz temsilcisi, 85. dakikada Yusuf Sarı ile 3-3’lük beraberliği sağladı ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.

Stat: Hofmaninger

Hakemler: Almir Baruciç, Mario Scharinger, Savaş Çalışkan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira (Dk. 61 Kamil Ahmet Çörekçi), Hüseyin Türkmen (Dk. 61 Doğan Erdoğan), Campi (Dk. 61 Ahmet Baha), Abdurrahim Dursun (Dk. 61 Ahmet Eren), Sosa (Dk. 61 Ahmet Canbaz), Abdulkadir Parmak (Dk. 61 Cafer Tosun), Abdülkadir Ömür (Dk. 61 Murat Cem Akpınar), Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Yusuf Sarı), Nwakaeme (Dk. 61 Avdijaj), Muhammet Akpınar (Dk. 61 Koray Kılınç)

Hoffenheim: Pentke (Dk. 46 Stolz), Nordtveit, Akpoguma, Bicakcic, Stafylidis, Berent, Amiri (Dk. 65 Riberio), Adamyan, Rupp, Bittencourt (Dk. 74 Amid), Szalai

Goller: Dk. 20 Yusuf Yazıcı, Dk. 27 Abdulkadir Parmak, Dk. 85 Yusuf Sarı (Trabzonspor), Dk. 41 ve 48 Szalai, Dk. 45 Amiri (Hoffenheim)

Sarı kartlar: Dk. 17 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), Dk. 46 Szalai (Hoffenheim)

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
HoffenheimTrabzonspor
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