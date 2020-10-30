Trabzonspor kaybetmeye devam ediuor I Trabzonspor 3 - Kasımpaşa 4

Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.Süper Lig’in 7. haftasında Trabzonspor, gol düellosu şeklinde geçen maçta Kasımpaşa’ya 4-3 mağlup oldu. Böylece ligde üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor, alt sıralardan kurtulamadı. Kasımpaşa ise iki farklı geriye düştüğü maçta, uzatmada attığı golle güçlü rakibini deplasmanda yenmeyi başardı.

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan ve ligde alt sıralarında yer alan Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında galibiyet hasretine son veremedi. Maçta geriye düşmesine rağmen ilk yarıda skoru 3-1’e getiren bordo-mavili ekip, farkı ikiye çıkardıktan sonraki silik oyunu sonrası üstünlüğü Kasımpaşa’ya bıraktı.

Trabzonspor’a göre çok daha organize ataklar geliştiren ve birçok fırsat yakalayan Kasımpaşa, farklı kazanabileceği maçta üç puanı uzatmada aldı. Konuk ekipte Aytaç, bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Tribünlerde bugün deprem afeti yaşayan İzmir ve çevresi için, ‘Geçmiş olsun İzmir' yazılı pankart açıldı. Maç öncesi ise hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bu galibiyetle Kasımpaşa puanını 11 yaparken, Trabzonspor 5 puanda kaldı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon, Flavio (Semedo dk.61), Kamil Ahmet Çörekçi (Abdulkadir Parmak dk. 75), Lewis Baker, Abdulkadir Ömür (Diabate dk.89), Nwakaeme, Afobe

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Yusuf Sarı, Sefa Kınalı, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Pereira,

Teknik Direktör: Eddie Newton

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tarkan, Haddadi, Mickael Tırpan (Ahmet Oğuz dk.90), Aytaç Kara, Hajrandinovic, Hodzic (Carius dk. 89), Yusuf Erdoğan (Anıl Koç dk. 83), Kevin Varga (Koita dk.46)

Yedekler; Ertuğrul Taşkıran, Erdem Canpolat,, Evren Eren Elmalı, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Goller: Mickael Tırpan (dk. 8), Yusuf Erdoğan (dk. 42), Edgar le (dk. 87 k.k.), Koita (dk. 90+2) (Kasımpaşa), Serkan Asan (dk. 24) (Trabzonspor) Nwakaeme (dk. 24 ve 38)

Sarı Kartlar: Tarkan, Koita (Kasampaşa) , Semedo, Nwakaeme (Trabzonspor)

(Skor)