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Trabzonspor kupada avantajı kaptı

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, evinde Kayserispor'u 1-0 yendi.

19 Nisan 2022 Salı 22:05
Trabzonspor kupada avantajı kaptı

Trabzonspor kupada avantajı kaptı

    Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, evinde Kayserispor'u 1-0 yendi.Karşılaşmada 22. dakikada  gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas  bekletmeden vurdu, Lung iyi uzandı ve topu kornere çeldi.42. dakikada Trabzonspor'da  Bakasetas ceza sahası dışından vuruşu dışarıya gitti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 62. dakikada Kayserispor'da Olivier Kemen sarı kart gördü.66. dakikada Trabzonspor'da iki oyuncu birden değişti.Ahmetcan Kaplan ve Jean Kouassi oyundan çıktı.Yerine  Dorukhan Toköz ve  Anthony Nwakaeme oyuna girdiler.67. dakikada Kayserispor'da da  Olivier Kemen oyundan çıkarken, yerine İbrahim Akdağ  oyuna girdi.69. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas, Kayserispor'da İbrahim Akdağ sarı kart gördü.71. dakikada Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas oyundan çıkarken, Marek Hamsik oyuna girdi.74. dakikada Trabzonspor'da Tymoteusz Puchacz ve Manolis Siopis sarı kart gördüler.76. dakikada Kayserispor'da  Mario Gavranovic ve Emrah Başsan oyundan çıktılar.Yerine Miguel Cardoso ve Mustafa Pektemek oyuna girdiler.83. dakikada Kayserispor'da Mame Thiam sarı kart gördü.84. dakikada Trabzonspor'da Manolis Siopis ve Abdülkadir Ömür yerini,  Fode Koita ve  Berat Özdemir'e bıraktılar.87. dakikada Trabzonspor Andreas Cornelius ile beklediği gole kavuştu.1-0.90+2. dakikada dakikalarında Kayserispor'da Joseph Attamah yerini İlhan Parlak'a bıraktı.90+4. dakikada Trabzonspor^da Marek Hamsik sarı kart gördü.90+5. dakikada Kayserispor'da Mustafa Pektemek sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor kupadaki Kayserispor'la ilk randevuyu 1-0 kazandı. 

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hugo, Ahmetcan, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir Ömür, Kouassi, Cornelius.

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Attamah, Kemen, Emrah, Thiam, Gavranovic.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporKayserispor
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