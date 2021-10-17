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Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu

Süper Lig 9. Hafta derbisinde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda lider Fenerbahçe ile 3-1 yenerek liderlik koltuğuna yerleşti.

17 Ekim 2021 Pazar 20:33
Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu

Trabzonspor, liderlik koltuğuna oturdu

   Süper Lig 9. Hafta derbisinde Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda lider Fenerbahçe ile 3-1 yenerek liderlik koltuğuna yerleşti.Karşılaşmanın 3. Dakikasında sarı lacivertliler Diego Rossi ile 1-0 öne geçtiler.14. dakikada Fenerbahçe’de Min-Jae Kim yaptığı faul sonrası, sarı kart gördü.23. dakikada sarı lacivertlilerde Min-Jae Kim ikinci sarıdan kırmız kartla oyun dışında kaldı.25. dakikada Trabzonspor frikikten Anastasios Bakasetas ile skoru 1-1 yaptı.37. dakikada Fenerbahçe’de  Luiz Gustavo sarı kart gördü.43. dakikada Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme sakatlanarak yerini Yusuf Sarı’ya bıraktı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. 

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. Dakikada Trabzonspor’da Edgar Ie, Fenerbahçe’de Enner Valencia sarı kart gördüler.64. dakikada Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır oyunu yavaşlattığı gerekcesiyle, sarı kart gördü.67. dakikada Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile gole çok yaklaştı.Ancak Abdülkadir Ömür’ün  şutu az farkla auta çıktı.80. dakikada Trabzonspor’da Dorukhan Toköz’ün kafa şutu direkten döndü.83. dakikada Trabzonspor’da Andreas Cornelius ile Attila Szalai mücadelesi sonucu Trabzonspor penaltı kazandı.85. dakikada Fenerbahçe’de Attila Szalai  sarı kart gördü.87. dakikada Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile skoru 2-1 yaptı.91. dakikada Trabzonspor, Yusuf Sarı ile skoru 3-1 yaptı.Karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazandı.

   Bu sonuçla Fenerbahçe 19 puanda kalırken, Trabzonspor 21 puanla liderlik koltuğuna oturdu.Süper Lig 10. Hafta maçlarında Fenerbahçe evinde Alanyaspor’la oynarken, Trabzonspor, Göztepe deplasmanına gidecek.

Hakemler:Ali Şensalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlat Uyarcan

Trabzonspor:Uğurcan Çakır:Vitor Hugo, Stefano Denswil, Edgar, Bruno Peres, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny,Gervinho  

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Min-Jae Kim, Filip Novak, Attila Szalai, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Miguel Crespo, Diego Rossi, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel  

Teknik Direktör:Vitor Pereira 

Süper Lig’de 9. Hafta Toplu Sonuçlar;

Süper Lig’de 9. Hafta Puan Cetveli;

Süper Lig’de 10. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 17.10.2021 20:44
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTrabzonspor
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