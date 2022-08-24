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Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play Off rövanş maçında Copenhagen ile golsüz berabere kalarak elendi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 23:35
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

    Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play Off rövanş maçında Copenhagen ile golsüz berabere kalarak elendi.Trabzonspor ilk maçta Copenhagen'e deplasmanda 2-1 kaybetmişti.Rövanş maçında evinde Trabzonspor üstün oynadığı karşılaşmada gol yollarında istediği sonuçları alamadı.Karşılaşmanın 33. dakikasında Copenhagen'de Victor Kristansen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısnda 48. dakikada Copenhagen'de Viktor Claesson sarı kart gördü.63. dakikada Copenhagen'de Paul Mukairu, Mohammed Daramy'nin yerine oyuna girdi.66. dakikada Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür oyundan çıktı.Yerine Trezeguet oyuna girdi.69. dakikada Copenhagen'de kaleci Mathew Ryan sarı kart gördü.73. dakikada Trabzonspor'da Dorukhan Toköz yerini Jean Kouassi'ye bıraktı.78. dakikada Copenhagen'de iki oyuncu değişikliği birden oldu.Viktor Claesson ve Pep Biel oyundan çıkarken, Hakon Arnar Haraldsson ve Mamoudou Karamoko oyuna girdiler.Aynı dakikada içersinde Trabzonspor'da da Jorge Djaniny oyundan çıktı.Yerine Anastasios Bakasetas oyuna girdi.85. dakikada Copenhagen'de Valdemar Lund JensenLukas Lerager'in yerine oyuna girdi.90+3. dakikada Trabzonspor'da Marc Bartra sarı kart gördü.
    Karşılaşma golsüz sona erdi ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda ett.Trabzonspor bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılacak.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Andreas Cornelius, Jorge Djaniny    

Copenhagen:Mathew Ryan, Kevin Diks, Denis Vavro, Victor Kristansen, Viktor Claesson, Zeca, Lukas Lerager, Pep Biel, Davit Khotcholava, Mohammed Daramy, Rasmus Falk    

Son Güncelleme: 24.08.2022 23:47
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporCopenhagen
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