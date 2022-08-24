Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Trabzonspor Şampiyonlar Ligi Play Off rövanş maçında Copenhagen ile golsüz berabere kalarak elendi.Trabzonspor ilk maçta Copenhagen'e deplasmanda 2-1 kaybetmişti.Rövanş maçında evinde Trabzonspor üstün oynadığı karşılaşmada gol yollarında istediği sonuçları alamadı.Karşılaşmanın 33. dakikasında Copenhagen'de Victor Kristansen sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Karşılaşma golsüz sona erdi ve Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne veda ett.Trabzonspor bundan sonra UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılacak.
Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Stefano Denswil, Manolis Siopis, Dorukhan Toköz, Abdülkadir Ömür, Enis Bardhi, Andreas Cornelius, Jorge Djaniny
Copenhagen:Mathew Ryan, Kevin Diks, Denis Vavro, Victor Kristansen, Viktor Claesson, Zeca, Lukas Lerager, Pep Biel, Davit Khotcholava, Mohammed Daramy, Rasmus Falk