Trabzonspor'un yeni formasına sipariş yağıyor



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Trabzonspor'un yeni forması görücüye çıktığı gün sipariş rekorları kırarken dünyaca ünlü spor çevrelerinin de takdirini kazandı. Trabzon'un renklerini canlandıran Keşan Dokuması ile yeni formanın tanıtım videosu ise sosyal medyada paylaşım ve yorum rekorları kırıyor. Çok sayıda ünlü işadamı ve şirket Trabzonspor'un yeni forması için binlerce adet sipariş verdi.

Trabzonspor Kulübünün, yöreye özgü "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni forması için çekilen kısa film, spor, siyaset ve iş dünyasında büyük beğeni topladı. Gerard Pique, Kevin Campbell ve Andre Castro da beğendi..

Bordo-mavili kulübün kısa bir süre önce sosyal medya hesabından paylaştığı ve yaylada futbol oynayan çocukların başından geçen bir hikayeye yer verdiği film, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Trabzonsporlu futbolcular Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın isimlerinin yazılı olduğu formaları giyen ve isimleri Abdulkadir, Hüseyin, Yusuf ve Uğurcan olan çocuklar kendi aralarında futbol oynarken forması olmadığı için oyuna dahil olmayan Abdülkadir isimli başka bir çocuğun hikayesini anlatan kısa film, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, Trabzonspor'un eski futbolcusu Kevin Campbell ile Göztepeli Andre Castro'nun da beğenisini aldı.

Sosyal medya hesabındaki yaklaşık 19 milyon takipçisine kısa filmi alkış ifadesi ile paylaşan Pique'ye, Trabzonspor Kulübünden de kısa sürede yanıt geldi. Paylaşımda başarılı savunma oyuncusuna ve ailesine yeni formadan gönderileceği belirtilerek, "Bordo mavi Trabzonspor'dan bordo mavi Barcelona'ya selamlar" ifadesi kullanıldı.

FİLM OYUNCUSU ÇOCUKLAR, KULÜBÜN ALTYAPISINDAN

Çekimleri yaklaşık 1 haftayı bulan kısa filmle ilgili açıklamada bulunan Trabzonspor Kulübü Medya İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ulaş Özdemir, Trabzon'da geçmişte her çocuğun yaşamış olduğu bir hikayeyi yeni forma ile bütünleştirerek kısa filme yansıttıklarını söyledi.

Yeni formada yer alan keşan motiflerinin yöreye özgü olduğuna işaret eden Özdemir, "Öncelikle Trabzonspor Medya İletişim Merkezi ekibi olarak hikayeyi ve kurguyu belirledik. Daha sonra çekimin yapılacağı ve keşan yapımı için dokuma tezgahlarının olduğu Çarşıbaşı'nda bir yer seçtik. Filmde oynayan çocuklar Trabzonspor'un alt yapısından. Özellikle Abdülkadir Ömür'ün, Çarşıbaşılı olması ve yöreye özgü böyle bir ürünün formaya yansıtılması büyük beğeni topladı." diye konuştu.

Forma satışlarının 24 saatte 15 bini bulduğunu aktaran Özdemir, yeni formanın kulüp tarihinde en kısa sürede en çok satılan forma ünvanını da aldığını vurguladı.

Ulaş Özdemir, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan kısa filmi şu ana kadar 6,5 milyon kişinin izlediğini sözlerine ekledi.

İŞ, SİYASET VE SPOR DÜNYASINDAN DA DESTEK

Trabzonspor'un lisanslı ürünlerinin satıldığı TS Club ve online mağazalardan satışa sunulan "keşan" motifli formaya iş, siyaset ve spor dünyasından da destek geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz motiflerinin işlendiği bu forma klasik olacak kadar güzel olmuş. Tabii ki video da. Tüm takımlara kendi değerleri özelinde örnek olacak bu yaklaşım için emeği geçenleri tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise filmi ve formayı da çok beğendiğini, 61 adet forma alarak dağıtacağını duyurdu.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da yeni formaya olan beğenisini, "O zaman biz de Trabzonlu ve Trabzonspor sevdalısı 161 Deneyap öğrencimize gri forma alıp hediye edelim." şeklinde aktardı.

Kısa bir süre içerisinde büyüyen ilgiye, Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Muharrem Usta, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile Trabzonspor'ın eski yöneticisi Nevzat Aydın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da katıldı.

Usta, 1967 adet forma alacağını ve tamamının Trabzon Valiliği ile yapacakları organizasyonla köy okullarındaki çocuklara dağıtılacağını duyurdu. Prof. Dr. Erdöl ise "keşan" motifli formayı çok beğendiğini, attığı tweet'i paylaşanların yüzde 5'i kadar forma satın alacağını açıkladı.

Nevzat Aydın 661, Murat Zorluoğlu ise 2011 adet forma alacaklarını duyurdu.