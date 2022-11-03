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Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki son maçında temsilcimiz Trabzonspor Ferencvaros’u 1-0 yendi.

03 Kasım 2022 Perşembe 22:38
Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

Trabzonspor, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nden devam edecek.

   UEFA Avrupa Ligi H Grubu’ndaki son maçında temsilcimiz Trabzonspor Ferencvaros’u 1-0 yendi.Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetti.Karşılaşmanın 7. Dakikasında Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile 1-0 öne geçti.27. dakikada Ferencvaros’da Aissa Laidouni sarı kart gördü.45. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 47. Dakikada Ferencvaros’da Sammy Mmaee sarı kart gördü.51. dakikada Trabzonspor’da Vitor Hugo sarı kart gördü.61. dakikada Ferencvaros’da Anderson Esiti oyundan çıktı.Yerine Xavier Mercier oyuna girdi.62. dakikada Trabzonspor’da Marek Hamsik, Yusuf yazıcı oyundan çıktılar.yerine  jean-Philippe Gbamin ve Jorge Djaniny oyuna girdiler.70. dakikada Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas oyundan çıktılar.Yerine Enis Bardhi ve Naci Ünüvar oyuna girdiler.81. dakikada Trabzonspor’da Marc Bartra sarı kart gördü.82. dakikada Ferencvaros’da Tokmac Nguen yerini Adnan Kovacevic’e bıraktı.85. dakikada Trabzonspor’da Trezeguet yerini Doğucan Haspolat’a bıraktı.87. dakikada Ferencvaros'ta Balint Vecsei sarı kart gördü.90. dakikada Ferencvaros'ta Lorand Paszka yerini Damir Redzic'e bıraktı.    

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor evinde Ferencvaros’u 1-0 yendi.Grubun diğer maçında Monoca evinde Kızılyıldız’ı 3-1 yendi.

Trabzonspor:Uğurcan Çakır, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Stryger Larsen, Manolis Siopis, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Marek Hamsik, Yusuf Yazıcı, Trezeguet    

Teknik Direktör:Abdullah Avcı

Ferencvaros:Denes Dibusz, Samy Mmaee, Mats Knoester, Tokmac Nguen, Anderson Esiti, Balint Vecsei, Lorand Paszka, Henry Wingo, Aissa Laidouni, Ryan Mmaee, Kristoffer Zachariassen    

Teknik Direktör:Stanislav Cherchesov

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporFerencvaros
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