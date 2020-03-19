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Tüm spor müsabakaları ertelendi!

Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanan Süper Lig maçları dahil, bütün spor müsabakaları  corona virüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle ertelendi.

19 Mart 2020 Perşembe 17:08
Tüm spor müsabakaları ertelendi!

Tüm spor müsabakaları ertelendi!

   Nisan ayının sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklanan Süper Lig maçları dahil, bütün spor müsabakaları  corona virüsüne karşı alınan tedbirler nedeniyle ertelendi.Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üç spor federasyonu ile toplantı gerçekleştirdi. Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ arasında yapılan toplantıda corona virüsüne karşı tedbirler nedeniyle tüm spor müsabakaları ertelendi.

   Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleştirilen Coronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde; hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik alınan tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verilmiştir” açıklamasını yaptı.

Kasapoğlu’nun basın toplantısındaki sözleri şöyle;

“Corona virüsün en çok etkilediği alanlardan birisi spor. UEFA’nın toplantısında EURO 2020’nin ertelenmesi kararı alındı ve 2021’e ertelendi. İstanbul’da hazırlandığımız Şampiyonlar Ligi final maçı da ileri tarihe ertelendi. Bu toplantı bizler için önemliydi. Futbol, voleybol, basketbol federasyonları başkanları ve Kulüpler Birliği başkanımızla kapsamlı bir toplantı yaptık.

Türkiye olarak liglerin seyircisiz oynatılma kararını en erken alan ülkelerden biri olduk. Avrupa’da bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz.

Bu kararları federasyon başkanlarımızla tekrar gözden geçirdik ve liglerin ertelenmesine karar verdik. Türk sporunu çok daha güçlü kılmak hepimizin hassas noktası. Antrenörlerimizin ve sporcularımızın sağlıklarını korumaları anlamında azami özen gösterilerek yerine getirileceğine inanıyorum.

Corona virüs salgınıyla mücadelemiz devam ediyor. Türkiye olarak salgın ortaya çıktığı andan itibaren hızlı ve etkin önlemlerle bu işin üstüne giden birkaç ülkeden biriyiz. Devletimizin tüm kurumları koordine şekilde çalışarak önlemleri hayata geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Bu salgının üstesinden geleceğiz. Özellikle 14 günlük karantina süreci çok önemli. Bu konudaki tedbirlere harfiyen uyulması önemli.”

Son Güncelleme: 19.03.2020 17:37
Anahtar Kelimeler:
MaçlarErtelendi
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