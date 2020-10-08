Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Türk Derbisi Fenerbahçe Beko'nun I Anadolu Efes 71-Fenerbahçe Beko 80

Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftası nda Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i yendi.T

08 Ekim 2020 Perşembe 21:58
Türk Derbisi Fenerbahçe Beko'nun I Anadolu Efes 71-Fenerbahçe Beko 80

Türk Derbisi Fenerbahçe Beko'nun I Anadolu Efes 71-Fenerbahçe Beko 80

   Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftası nda Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes'i yendi.Turkish Airlines EuroLeague'in 2. haftası nefes kesen bir Türk derbisine sahne oldu.Fenerbahçe Beko karşılaşmada 48 ribaunt alarak kulüp tarihi rekoru kırdılar.Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salon'nda Fenerbahçe Beko'yu ağırladığı karşılaşmadan konuk ekip 80-71 üstünlükle ayrıldı.Fenerbahçe Beko Turkish Airlines Euroeague'de 2 de 2 yaparken, Anadolu Efes oynadığı ikinci maçtan da sahadan mağluğ ayrıldı.

    Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı Turkish Airlines EuroLeague'de ise 440. maçını oynadı. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 440 mücadelede 231 galibiyet ve 209 yenilgi yaşadı.Fenerbahçe Beko ise Avrupa kupalarındaki 539. maçına Anadolu Efes karşısında çıkmış oldu.Igor Kokoskov yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 539 karşılaşmanın 310'unu kazanırken, 229'unu ise kaybetti.

   EuroLeague'de ise 337 maça çıkan Fenerbahçe Beko, 199 galibiyet alırken, 138 kez de mağlup oldu.

1. çeyrek: 23-16

İlk yarı: 35-42

3. çeyrek: 54-61

(BeinSports)

Son Güncelleme: 08.10.2020 22:12
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe BEKOAnadolu Efes 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazırlık maçında I Almanya 3 - Türkiye 3
Hazırlık maçında I Almanya 3 - Türkiye 3
Guidetti | Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık
Guidetti | Bu dönemi gerçek bir aile gibi atlattık
Galatasaray ilk yenilgisini aldı | Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0
Galatasaray ilk yenilgisini aldı | Kasımpaşa 1 - Galatasaray 0
Alanyaspor'dan yarım düzine gol | Alanyaspor 6 - Hatayspor 0
Alanyaspor'dan yarım düzine gol | Alanyaspor 6 - Hatayspor 0
Beşiktaş ağır yaralı | Beşiktaş 0 -| Gençlerbirliği 1
Beşiktaş ağır yaralı | Beşiktaş 0 -| Gençlerbirliği 1
Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0
Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0
Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1
Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1
BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0
BB Erzurumspor 0- Çaykur Rizespor 0
Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0
Başakşehir gole hasret kaldı....Başakşehir 0- Göztepe 0
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | 16. transferi İstanbul’da
Fenerbahçe transferde hız kesmiyor | 16. transferi İstanbul’da

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim