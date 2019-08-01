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Türkiye yarı finalde

   Avrupa 18 yaş altı erkekler Basketbol Şampiyonasında Türkiye yarı finale yükseldi.

Türkiye yarı finalde

   Avrupa 18 yaş altı erkekler Basketbol Şampiyonasında Türkiye yarı finale yükseldi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 22:58
Türkiye yarı finalde

Türkiye yarı finalde

   Avrupa 18 yaş altı erkekler Basketbol Şampiyonasında Türkiye yarı finale yükseldi.Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Fransa ile karşılaşan Türkiye, rakibini yenerek yarı finale yükseldi.

Yunanistan’da düzenlenen Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, çeyrek finalde Fransa’yı 69-64 yenerek yarı finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldiği maçın ilk periyodunu 16-11, devreyi de 39-27 geride kapadı. Üçüncü çeyreğin de 56-44 Fransa lehine geçildiği maçın son periyodunda rakibini 8 sayıda tutan milliler, mücadeleyi 69-64 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekipte Tibet Görener 16 sayıyla en skorer isim olurken, Mustafa Kurtuldum 13 sayı kaydetti.

Milli takım, yarı finalde Büyük Britanya-Slovenya müsabakasının galibiyle eşleşecek. Yarı final karşılaşması 3 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
18 Yaş Altı Erkekler Basketbol ŞampiyonasıTürkiye
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