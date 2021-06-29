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Üsküdar Anadolu 1908 şampiyonluk hedefiyle yola çıktı

Teknik direktörlük problemini Ali Karabıyık ile çözen Üsküdar Anadolu 1908’de hedef şampiyonluk.

29 Haziran 2021 Salı 13:43
Üsküdar Anadolu 1908 şampiyonluk hedefiyle yola çıktı

Üsküdar Anadolu 1908 şampiyonluk hedefiyle yola çıktı

Türkiye’nin en eski kulüplerinden olan Üsküdar Anadolu 1908, şampiyonluk için kolları sıvadı. İstanbul Birinci Amatör Küme’de mücadele edecek olan yeşil-beyazlı kulüp, teknik direktörlük problemini Ali Karabıyık ile çözdü.

Üsküdar Anadolu 1908 Kulüp Başkanı Abdulkadir Birinci; düzenlenen imza töreninde yaptığı açıklamada hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle uzun bir durgunluk dönemi geçirdiklerini belirten Birinci, “İki sezondur bekliyoruz. Futbolu çok özledik. Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadık. İlk olarak teknik direktörümüz Ali Karabıyık ile sözleşme imzaladık. Ali Hoca’nın vereceği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayacağız. Üsküdarlı hemşehrilerimizin gurur duyacağı bir takım kuracağız” dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına kısa sürede başlayacaklarını belirten Üsküdar Anadolu 1908 Teknik Direktörü Ali Karabıyık da “Başkanımız Abdulkadir Birinci, hedefimizi şampiyonluk olarak belirledi. Biz de bu hedef doğrultusunda futbolcu arkadaşlarımızı şampiyonluk için hazırlayacağız” diye konuştu.

Karabıyık, daha önce İstanbul Kastamonuspor, Yeşilköyspor ve Modafenspor’u çalıştırmıştı.

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