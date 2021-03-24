Vakıflar Kadın Voleybol takımı finalde

Vakiflar Kadın Voleybol takımı finalde

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu 25-13, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup finale yükseldi. Vakıfbank, 1 Mayıs'ta oynanacak Süper Final'de İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano ile karşılaşacak.

Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, 2011, 2013, 2017 ve 2018 yıllarında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Vakıfbank, 9. kez Şampiyonlar Ligi'nde finaline kalırken, bu finallerden 7’si son 10 sezonda geldi. Temsilcimiz, Dinamo Moskova (16) ve Uralochka’dan (14) sonra en çok finale yükselen takım oldu.

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