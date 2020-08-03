Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

VFŞL’de lig aşaması tamamlandı

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde lig aşaması tamamlandı. Ligi ilk 6 sırada tamamlayan ekipler mevsim finallerine yükseldi.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:36
VFŞL’de lig aşaması tamamlandı

VFŞL’de lig aşaması tamamlandı


 

Dokuz hafta süren VFŞL 2020 Yaz Mevsimi Lig Aşaması’nda sona gelindi. En yüksek puana sahip altı takım, mevsim finallerine yükseldi. Bu mevsim çıktığı 18 maçta 16 galibiyet alan fastPay Wildcats, lig aşamasını lider olarak tamamladı.

Mevsim finallerinde kimler var?

fastPay Wildcats, Galakticos, Papara SuperMassive, 5 Ronin, Dark Passage ve Beşiktaş mevsim finallerinde mücadele etmeye hak kazandı. İlk iki sıradaki fastPay Wildcats ve Galakticos, adlarını direkt olarak yarı finale yazdırdı.

fastPay Wildcats tarihinin en başarılı lig aşaması performansına imza attı. 18 maçta gelen 16 galibiyet takımın ligi lider olarak tamamlamasına olanak sağladı. 13 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan takım, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor.

Galakticos da tıpkı Wildcats gibi tarihinin en başarılı mevsimi yaşadı. 18 maçta alınan 14 galibiyet, takımı direkt olarak yarı finale taşıdı. Ekibin alt koridor oyuncusu Luger, seyircilerden gelen oylarla Vodafone FreeZone En Değerli Oyuncu ödülünü kazandı.

Kağıt üzerinde ligin en güçlü kadrosuna sahip gibi görünen Papara SuperMassive, lig ortasında aldığı sürpriz mağlubiyetler ile izleyenleri şaşırtmıştı. Son 4 maçta aldıkları 4 galibiyet onları 3. sıradan mevsim finallerine taşıdı.

Mevsimin en büyük sürprizlerinden birine imza atan 5 Ronin ligi 4. sırada tamamladı. Geçen mevsim ligi son sırada tamamlayan ekip, tarihinde ilk defa mevsim finalleri heyecanı yaşayacak.

Dark Passage ise inişli çıkışlı bir mevsimi gayet güçlü bir şekilde noktaladı. Ligin son gününde 1907 Fenerbahçe Espor’u mağlup ederek hem kendini mevsim finallerine taşıdı hem de rakibini ilk 6 dışına attı. Gün sonunda yapılan eşitlik bozma mücadelesinde de Beşiktaş’ı mağlup ederek ligi 5. sırada tamamladı.

Bu mevsime 6 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Beşiktaş, mevsim finallerine en düşük seri başı olarak katılacak. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra çıktığı 12 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ekip, lig aşamasını 6. sırada tamamladı.

Mevsim Finalleri

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalleri 15 - 16 Ağustos tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek Final

5 Ronin – Dark Passage

Papara SuperMassive – Beşiktaş

Yarı Final

fastPay Wildcats – Düşük Seribaşı

Galakticos – Yüksek Seribaşı

Veda Edenler

Lig aşamasında ilk 6’nın dışında kalan ekipler mevsimi noktaladı. Royal Youth ve Team Aurora’nın mevsim finalleri şansı daha önceki haftalarda son bulmuştu. Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe Espor ise ligin son gününe kadar mücadeleyi sürdürdü.

Zergsting transferiyle bir çıkış yakalayan Galatasaray Espor, son haftada fastPay Wildcats ve Papara SuperMassive gibi iki güçlü ekiple karşılaştı. Takım iki karşılaşmadan da mağlup ayrılınca 2020 sezonu onlar adına sonlandı.

1907 Fenerbahçe Espor da ezeli rakibiyle aynı kaderi paylaştı. Ligin son gününde alınan Dark Passage mağlubiyeti takımı ilk 6’nın dışında tuttu. 1907 Fenerbahçe, 2017 Kış Mevsimi’nde katıldığı VFŞL’de ilk defa mevsim finallerinin dışında kaldı.

“Worlds” 25 Eylül'de Şangay'da Gerçekleşecek
“Worlds” 25 Eylül'de Şangay'da Gerçekleşecek
Valorant 2 Haziran'da tam sürümüyle çıkıyor
Valorant 2 Haziran'da tam sürümüyle çıkıyor
Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak
Türkiye oyun endüstrisi 2020’de 1 milyar doları aşacak
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Türkiye oyun bilgisayarı pazarına büyük yatırım | Game Garaj
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Yılın ilk Hyper Jam maratonu 3 Ocak’ta Women in Games işbirliğiyle
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?
Riot Games Türkiye açıkladı Galatasaray Espor'a katılacak mı?
MasterGames 2018 turnuaları için kayıtlar başladı
MasterGames 2018 turnuaları için kayıtlar başladı
Vodafone Freezone'dan yeni Gamer paketleri 
Vodafone Freezone'dan yeni Gamer paketleri 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Loto’nun ilk çekilişinde 25.5 Milyon TL devretti
Süper Loto’nun ilk çekilişinde 25.5 Milyon TL devretti
Ziraaat Türkiye Kupası Trabzonspor'un
Ziraaat Türkiye Kupası Trabzonspor'un
Süper Lig'den düşme kaldırıldı | Yabancı oyuncu düzenlenmesi ertelendi
Süper Lig'den düşme kaldırıldı | Yabancı oyuncu düzenlenmesi ertelendi
Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu
Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu
Göztepe 3- DG Sivasspor 1
Göztepe 3- DG Sivasspor 1
Gençlerbirliği 0- Beşiktaş 3
Gençlerbirliği 0- Beşiktaş 3
Konyaspor 2- Aytemiz Alanyaspor 3
Konyaspor 2- Aytemiz Alanyaspor 3
Kayserispor 1 - Trabzonspor 2
Kayserispor 1 - Trabzonspor 2
Fenerbahçe 3 - Çaykur Rizespor 1
Fenerbahçe 3 - Çaykur Rizespor 1
Antalyaspor 2- Galatasaray 2
Antalyaspor 2- Galatasaray 2

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim