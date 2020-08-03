VFŞL’de lig aşaması tamamlandı





Dokuz hafta süren VFŞL 2020 Yaz Mevsimi Lig Aşaması’nda sona gelindi. En yüksek puana sahip altı takım, mevsim finallerine yükseldi. Bu mevsim çıktığı 18 maçta 16 galibiyet alan fastPay Wildcats, lig aşamasını lider olarak tamamladı.

Mevsim finallerinde kimler var?

fastPay Wildcats, Galakticos, Papara SuperMassive, 5 Ronin, Dark Passage ve Beşiktaş mevsim finallerinde mücadele etmeye hak kazandı. İlk iki sıradaki fastPay Wildcats ve Galakticos, adlarını direkt olarak yarı finale yazdırdı.

fastPay Wildcats tarihinin en başarılı lig aşaması performansına imza attı. 18 maçta gelen 16 galibiyet takımın ligi lider olarak tamamlamasına olanak sağladı. 13 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan takım, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor.

Galakticos da tıpkı Wildcats gibi tarihinin en başarılı mevsimi yaşadı. 18 maçta alınan 14 galibiyet, takımı direkt olarak yarı finale taşıdı. Ekibin alt koridor oyuncusu Luger, seyircilerden gelen oylarla Vodafone FreeZone En Değerli Oyuncu ödülünü kazandı.

Kağıt üzerinde ligin en güçlü kadrosuna sahip gibi görünen Papara SuperMassive, lig ortasında aldığı sürpriz mağlubiyetler ile izleyenleri şaşırtmıştı. Son 4 maçta aldıkları 4 galibiyet onları 3. sıradan mevsim finallerine taşıdı.

Mevsimin en büyük sürprizlerinden birine imza atan 5 Ronin ligi 4. sırada tamamladı. Geçen mevsim ligi son sırada tamamlayan ekip, tarihinde ilk defa mevsim finalleri heyecanı yaşayacak.

Dark Passage ise inişli çıkışlı bir mevsimi gayet güçlü bir şekilde noktaladı. Ligin son gününde 1907 Fenerbahçe Espor’u mağlup ederek hem kendini mevsim finallerine taşıdı hem de rakibini ilk 6 dışına attı. Gün sonunda yapılan eşitlik bozma mücadelesinde de Beşiktaş’ı mağlup ederek ligi 5. sırada tamamladı.

Bu mevsime 6 maçlık galibiyet serisiyle başlayan Beşiktaş, mevsim finallerine en düşük seri başı olarak katılacak. 6 maçlık galibiyet serisinden sonra çıktığı 12 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen ekip, lig aşamasını 6. sırada tamamladı.

Mevsim Finalleri

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde mevsim finalleri 15 - 16 Ağustos tarihlerinde oynanacak çeyrek final maçlarıyla başlayacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

Çeyrek Final

5 Ronin – Dark Passage

Papara SuperMassive – Beşiktaş

Yarı Final

fastPay Wildcats – Düşük Seribaşı

Galakticos – Yüksek Seribaşı

Veda Edenler

Lig aşamasında ilk 6’nın dışında kalan ekipler mevsimi noktaladı. Royal Youth ve Team Aurora’nın mevsim finalleri şansı daha önceki haftalarda son bulmuştu. Galatasaray Espor ile 1907 Fenerbahçe Espor ise ligin son gününe kadar mücadeleyi sürdürdü.

Zergsting transferiyle bir çıkış yakalayan Galatasaray Espor, son haftada fastPay Wildcats ve Papara SuperMassive gibi iki güçlü ekiple karşılaştı. Takım iki karşılaşmadan da mağlup ayrılınca 2020 sezonu onlar adına sonlandı.

1907 Fenerbahçe Espor da ezeli rakibiyle aynı kaderi paylaştı. Ligin son gününde alınan Dark Passage mağlubiyeti takımı ilk 6’nın dışında tuttu. 1907 Fenerbahçe, 2017 Kış Mevsimi’nde katıldığı VFŞL’de ilk defa mevsim finallerinin dışında kaldı.