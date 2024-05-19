Yat Yarışları İlk Kez Didim’deydi

Didim Yelken Kulübü'nün önderliğinde ve Duja Otel, D-Marin, PascoGas, Kamacı Petrol, Yatchmenia, Sinan Kaya Yat Bakım ve Lescon sponsorluğunda, Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi, Ticaret Odası, Esnaf Odası, Didim Turizm Derneği ve Didim Lions Kulübü destekleri ile düzenlenen Didim 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Yat yarışları denizde görsel şölen yaratarak tamamlandı.

17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen yarışa toplam 12 yat katıldı.

17 Mayıs’da tüm sporcu ve görevlilerin bir araya geldiği, hoşgeldiniz kokteyli Duja Didim’de gerçekleşti. Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca da etkinliğe katılarak, yelken sporlarının bölge ve turizm için önemini belirterek tüm katılımcılara başarılar diledi.

Aynı zamanda etkinliğin konaklama sponsoru da olan Duja Hotels’in Satış ve Pazarlama Koordinatörü Volkan Gökay, spor ve turizmin birlikte ilerlemesinin bölgeye hem tanıtım hem ekonomik anlamda ciddi katkıları olduğunu ve bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

18 Mayıs Cumartesi sabahı başlayan yarış, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda Didim Yelken Kulübü'nün denizde organize ettiği bir kutlama ile sona erdi. 3 ayrı kategoride birincilikleri paylaşan Veronika, Hendricks ve Grove isimli tekneler D-Marin Didim’de gerçekleşen ödül töreninde kupalarını Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan ve Didim Yelken Kulübü başkanı Hülya Zayan'dan aldı.