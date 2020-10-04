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Y. Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0

 Y.Denizlispor evinde İ.H.Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

04 Ekim 2020 Pazar 14:58
Y. Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0

Y. Denizlispor 0 - İ.H.Konyaspor 0

   Y.Denizlispor evinde İ.H.Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 18. dakikada geldi.Mustafa Yumlu'nun şutunu kaleci kurtardı.33. dakikada Hadziahmtoviç'in serbest vuruşu kalecide kaldı.45. dakikada Sukubic gole çok yaklaştı ancak gol vuruşunda başarılı olamadı.İkinci yarıda da takımların karşılıklı gol girişimleri sonuç getirmedi.76. dakikada Recep Niyaz, 86. dakikada Cikalleshi gol fırsatlarını değerlendiremedi.Karşılaşma golsüz berabere sonuçlandı.

Yukatel DenizlisporPantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann, Sagal, Bakalorz, Recep, Aissati, Mesanovic, Rodallega

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur, Kerim, Guilherme, Marko, Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Kravets

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Yukatel Denizlisporİttifak Holding Konyaspor:
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