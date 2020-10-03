Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u tek golle geçti...Yeni Malatyaspor 1 - Antalyaspor 0

Yeni Malatyaspor evinde oynadığı karşılaşmada Antalyaspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Süper Lig’in 4. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti.Yeni Malatyaspor Tetteh’in 10. dakikada attığı golle öne geçti. Savunmanın arkasına atılan topta savunmanın müdahalesine rağmen ayakta kalan Tetteh, takımını öne geçiren golü kaydetti. İlk yarının kalan dakikalarında iki takım da pozisyon bulamazken, seyir zevki oldukça düştü.

İkinci yarı ise ilk yarıya oranla daha tempolu başladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci 45 dakikada iki takım da gol atma becerisi gösteremedi. Özellikle Tetteh’in uzatma dakikalarında kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ezmesi, Yeni Malatyaspor’u ikinci golden etti. İlk yarıda bulduğu golü savunmayı başaran Yeni Malatyaspor, mücadeleden 1-0 galip ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetle Yeni Malatyaspor puanını 4 yaparken, Antalyaspor 7 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Wallace, Semih (Hadebe dk. 83), Karim, Ahmed, Acquah (Ndayishimiye dk. 83), Cueva (Mustafa dk. 83), Lukoki (Zeki dk. 68), Adem, Tetteh (Kubilay dk. 90)

: Herrera, Umut Bulut, Hadebe, Fofana, Murat Akça, Youssouf Ndayishimiye, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri (Podolski dk. 45), Hakan, Amilton, Mukairu (Sidney dk. 45), Fredy (Ufuk dk. 76), Jahovic (Orgill dk. 45),

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Edinaldo Gomes Pereira, Ufuk Akyol, Omar İmeri, Gökdeniz Bayrakdar, Mert Yılmaz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Tetteh (dk. 10) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Wallace, Lukoki, Karim Hafez, Abdulsamed (Yeni Malatyaspor), Eren, Fredy (Antalyaspor)