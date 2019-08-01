Yeni Malatyaspor'dan tarihi zafer

Yeni Malatyaspor evinde 2-2 berabere kaldığı Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek turu geçti.Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı. Tarihinde ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yeni Malatyaspor'a turu getiren golü Jahovic kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme rövanş maçında Olimpija Ljubljana’ya konuk olan Yeni Malatyaspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Sahasında 2-2 berabere kaldığı rakibini deplasmanda yenen Yeni Malatyaspor, ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlamayı başardı

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Yeni Malatyaspor, ilk yarım saatte rakip ceza sahası içinde etkili pozisyon yaratmakta zorlandı. Ancak 38. dakikada Cekici’nin kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Olimpija Ljubljana’nın savunmaya çekilmesinin ardından baskısını arttıran temsilcimiz, 40. dakikada Robin Yalçın ile bir de gol buldu. Ancak gol faul gerekçesiyle geçerli sayılmadı. Rakibin oyunu soğutmasının ardından mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

İkinci yarıda rakip yarı alanda daha etkili olan Yeni Malatyaspor, oyunun kontrolünü tamamen eline aldı. Uzun süre rakip yarı alanda pozisyon arayan Yeni Malatyaspor, 58. dakikada Bifouma ile önemli bir pozisyon yakaladı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma’nın vuruşunda top direkten döndü.Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın tüm riskleri alarak hücum oyuncularını son yarım saatte oyuna sokmasının ardından Yeni Malatyaspor’un rakip üzerindeki baskısı dakikalar ilerledikçe arttı. Kısa bir süre Olimpija Ljubljana’nın bulduğu pozisyonlar olsa da, ikinci yarının geneli Yeni Malatyaspor’un baskısı ile geçti.Rakip ceza sahasına daha çok oyuncuyla giren Yeni Malatyaspor, aradığı golü 77. dakikada buldu. Gökhan Töre’nin harika ortasına Jahovic’in yaptığı kafa vuruşu ağlara gidince, temsilcimiz deplasmanda 1-0 öne geçmeyi başardı.Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 2-2’nin rövanşında rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden Yeni Malatyaspor, tur atalayan takım oldu.

Yeni Malatyaspor, 3. turda Connah’s Quay Nomads (Galler) – Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

(Sözcü)